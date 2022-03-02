شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير لبدء مرحلة انقطاع الطمث.. طرق تساعدك على تخطيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الهبات الساخنة والحالات المزاجية التي تتقلب بشكل كبير والشعر الخفيف والأظافر الهشة واضطرابات النوم الغريبة هكلها أعراض المرحلة التي تسبق انقطاع الطمث مباشرة، عندما تبدأ مستويات الهرمون في التغير، فإذا كنتِ تعانين من أي أعراض لانقطاع الطمث ولا تزالين تعانين من الدورة الشهرية، فلا داعي للقلق، وإليك أربع من العلامات الأكثر شيوعًا التي يجب الانتباه إليها وكيفية المساعدة في جعل هذه العملية أقل اضطرابًا، وفقا لما نشره موقع " womenshealth".

1. تساقط الشعر أو ترققه:

فترة ما قبل انقطاع الطمث هي عندما يكون لدى الإناث تقلبات في الهرمونات وغالبًا ما يكون هناك انخفاض كبير في هرمون الاستروجين والبروجسترون، الهرمونات الملائمة للشعر، عندما تنخفض هذه الهرمونات، يمكن أن يصبح الشعر أرق وينمو بشكل أبطأ كما يتساقط الشعر بشكل ملحوظ، تقلل هذه التغيرات الهرمونية أيضًا من إنتاج الزهم ، الذي يغلف الشعر ويجعله يبدو لامعًا، لذلك تحصل على هذا النوع من المظهر الباهت .

على الرغم من أن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى ترى فرقًا كبيرًا ،وليس من الممكن دائمًا إعادة نمو شعرك بالكامل إلى ما كان عليه من قبل إلا أن العديد من الأشخاص يجربون مزيجًا من المكملات والشامبو الكثيف لمعالجة تساقط الشعر.

2. الهبات الساخنة:

إذا بدأت فجأة في الشعور بحرارة غير مريحة، ، فهناك احتمال أنك تعانين من تدفق ساخن، تحدث في الليل أو أثناء النهار ، وهي مجرد تأثير غير مباشر لتقلب مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون في الجسم، لا يوجد ما يمكنك فعله لوقف عدد مرات حدوث الهبات الساخنة ، يمكنك تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لتخفيف الأعراض، لكن الأطباء يميلون إلى التوصية بمزيج من التمارين واتباع نظام غذائي جيد ونوم كافٍ وشرب الكثير من الماء وتقليل تناول الكافيين.

3. الاكتئاب والقلق:

عندما نفقد هرمون الاستروجين ، نكون أكثر ضعفًا من حيث الحالة المزاجية التي نمر بها، لذلك ليس من المستغرب أن تشعر الكثير من النساء بالإحباط أو الاكتئاب أو القلق أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث.

النساء اللواتي عانين من اكتئاب ما بعد الولادة أو أشكال حادة من متلازمة ما قبل الحيض أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب حول سن اليأس، ثبت أن الأدوية التي وصفها طبيبك والعلاج والتأمل واليوجا تساعد في تحسين الحالة المزاجية.

4. ضباب الدماغ:

أثناء فترة ما قبل انقطاع الطمث ، غالبًا ما تصف النساء التغيرات في قدرتهن على التفكير بوضوح واتخاذ القرارات والعمل بشكل جيد عقليًا، لذلك إذا وجدت نفسك تنسى الأسماء أو تعاني عمومًا من هفوات صغيرة في الذاكرة ، فقد يكون ذلك بسبب انقطاع نومك ، ربما بسبب التعرق الليلي والتوتر والهبات الساخنة، ركزى على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد وتحسين روتين وقت النوم، حاول تجنب الكافيين قبل النوم ، وكذلك تناول الطعام قبل النوم بقليل وإبعاد الشاشات عن غرفة النوم.