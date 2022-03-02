شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية توقف نشر إحصائية كورونا اليومية وتتجه لهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت الأردن، اليوم الأربعاء، أنها ستوقف نشر إحصائية كورونا اليومية؛ لكن سيتم نشرها بشكل أسبوعي.

ويصادف اليوم الأربعاء، ذكرى مرور عامين على رصد الأردن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد بالتزامن مع بدء الحكومة تطبيق إجراءات “تخفيفية” متعلقة بالجائحة.

والأردن ألغى قبل أسابيع حجر القادمين إليه من الخارج، وتبعه إجراءات آخرها إعلان الحكومة دخول إجراءات تخفيفية حيز التنفيذ الثلاثاء تتضمن تخفيض فترة العزل المنزلي للمصابين بالفيروس إلى 5 أيام.

وكذلك إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا.