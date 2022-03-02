شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية تؤكد: الهوت دوج من أسوأ الأطعمة للقلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الطرق للعناية بقلبك، النشاط البدني وتقليل التوتر وتجنب التدخين كلها أدوات مفيدة في الحفاظ عليه، ولكن من بين جميع الأدوات التي يمكنك استخدامها لتحسين صحة قلبك ، فإن اتباع نظام غذائي صحي هو أحد أكثر الأدوات فعالية، جنبًا إلى جنب مع تناول المزيد من الأطعمة الصحية للقلب، فإن تجنب الأطعمة غير الصحية أمر بالغ الأهمية أيضًا، يتضمن ذلك أشياء مثل الوجبات السريعة والأطعمة فائقة المعالجة وأي شيء يحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

ما هي أسوأ الأطعمة لقلبك؟

وفقًا لخبيرة التغذية لورين ماناكير، مؤلفة كتاب الطبخ للحمل للأم الأولى وتغذية الخصوبة عند الذكور ، فإن أحد أسوأ الأطعمة لقلبك هو الهوت دوج، موضحة أنه يحتوى على الصوديوم والدهون المشبعة ونترات الصوديوم المستخدمة كمواد حافظة ، لذا تعتبر الهوت دوج من أسوأ الأطعمة التي يجب تناولها لصحة قلبك.

وأكدت خبيرة التغذية، أن الكثير من الناس تخشى اللحوم الحمراء عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، لكنها في الواقع اللحوم المصنعة مثل الهوت دوج واللحوم الباردة التي ترتبط باستمرار بأمراض القلب وضعف صحة القلب.

وفقًا لمراجعة نشرت في تقارير تصلب الشرايين الحالية، من المعروف أن استهلاك اللحوم المصنعة يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية مقارنة باللحوم الحمراء غير المصنعة.

وخلص التقرير إلى أن أحد أهم أسباب هذا الاختلاف بين اللحوم المصنعة وغير المصنعة عندما يتعلق الأمر بأمراض القلب هو محتوى الصوديوم، خاصة بالنظر إلى أن اللحوم المصنعة يمكن أن تحتوي في كثير من الأحيان على مستويات أعلى من الصوديوم تصل إلى 400٪.

توصلت مراجعة أجريت عام 2021 لـ13 دراسة جماعية إلى استنتاجات مماثلة، حيث وجدت أن الاستهلاك المنتظم للحوم المصنعة زاد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 18٪ ، مع زيادة اللحوم الحمراء غير المصنعة بنسبة 9٪ فقط.

لذا ، إذا كنت تحاول تناول أطعمة صحية لقلبك ، فقد ترغب في الابتعاد عن اللحوم المصنعة الأخرى قدر الإمكان، وإذا كنت تشتهي شيئًا ما على الشواية ، فحاول شوي بعض الدجاج أو الخضار بدلاً من ذلك.