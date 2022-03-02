هل تحتاج النساء صاحبات الوزن الزائد لمزيد من جرعات فيتامين "د"؟

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القاهرة - سامية سيد - نحتاج جميعًا إلى فيتامين د في نظامنا الغذائي اليومي لأنه مهم لصحة العظام والعضلات والأسنان، فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم فيتامين أشعة الشمس هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويساعد على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في جسمك، هذا يعني بوضوح أن جسمك يحتاج إلى كمية كافية منه للحفاظ على الصحة المثلى ولكن هل تعلم أن النساء اللواتي يعانين من السمنة يحتجن لمضاعفة كمية فيتامين د مقارنة بالآخرين؟

لماذا تحتاج النساء المصابات بالسمنة المزيد من فيتامين د؟

فيتامين د هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويتم تخزينه في الأنسجة الدهنية في الجسم، تميل النساء المصابات بالسمنة إلى الحصول على مستويات أقل من فيتامين (د) لأن ارتفاع مستويات الدهون في الجسم يمكن أن يخفض مستويات مصل الدم من فيتامين (د) عن طريق التسبب في حبس الأنسجة الدهنية الزائدة.

التخفيف الحجمي في أنسجة الجسم هو سبب آخر لنقص فيتامين د، ولهذا السبب تحتاج النساء ذوات الوزن الزائد إلى تناول المزيد من فيتامين د .

ويميل الكثير من الأشخاص المصابين بالسمنة ، وخاصة النساء، إلى البقاء في منازلهم هذا يقلل من تعرضهم لأشعة الشمس التي تعد أحد المصادر الرئيسية لفيتامين د.كما أن العادات الغذائية السيئة والأسباب الجينية متورطة في نقص فيتامين د.

قد تكون هناك حاجة لجرعات أعلى من مكملات فيتامين د للأشخاص الذين يعانون من السمنة ومع ذلك ، فإن فقدان الوزن هو الطريقة العلاجية الوحيدة المثبتة حاليًا والتي تؤدي إلى تحسين الاضطرابات الصحية المتعددة مثل نقص فيتامين د ، ومقاومة الأنسولين ، وارتفاع ضغط الدم ، ومرض السكري.

في الواقع ، يمكن أن يكون نقص فيتامين د سببًا رئيسيًا لزيادة الوزن.

النساء البدينات أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د. وذلك لأن الخلايا الدهنية الموجودة في الجسم تمنع إفراز فيتامين د في الدم ، مما يؤدي إلى زيادة الوزن. هناك دراسة من هولندا ترى أن دهون البطن مرتبطة بانخفاض مستويات فيتامين (د) لدى النساء.

إلى جانب ذلك ، أظهر بحث أجراه المركز الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية أيضًا أن نسبة الدهون في الجسم مرتبطة بانخفاض مستوى فيتامين (د) في الدم.

هل يمكن أن تساعد زيادة تناول فيتامين د في إنقاص الوزن؟

نظرًا لأن نقص فيتامين د وزيادة الوزن مرتبطان ، فإن زيادة المدخول اليومي من فيتامين د يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن.

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة ، فإن زيادة تناول فيتامين د في نظامك الغذائي يمكن أن يزيد من فرصك في فقدان الوزن.

ابحث عن علامات وأعراض نقص فيتامين د

فيتامين د حيوي للصحة العامة والرفاهية إليك كيف يمكنك معرفة ما إذا كنت تعاني من نقص في فيتامين د.

* الإرهاق المستمر والخمول من المؤشرات الأولى لنقص فيتامين د.

* يمكن أن تكون الإصابة بالعدوى في كثير من الأحيان نتيجة لانخفاض مستويات فيتامين (د) في جسمك لأنه ضروري لنظام المناعة القوي.

* التوتر والقلق والاكتئاب هي أيضا من نتائج نقص فيتامين (د).

* فيتامين (د) مهم لنمو العظام ، لذا فإن آلام العضلات والعظام قد تكون علامة على عدم كفاية مستويات فيتامين (د) في جسمك.

* ترتبط مضاعفات الكلى والكبد أيضًا بانخفاض مستوى فيتامين د في الدم.

إن العمل على نظام غذائي صحي ونمط حياة للتحكم في الوزن وإدارته يجب أن يكون الخطوة الأولى للسيطرة على السمنة ونقص فيتامين (د) إلى جانب ذلك ، يجب إجراء المراقبة المنتظمة والتكميل لمستويات فيتامين (د) تحت إشراف طبي.