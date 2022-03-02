شكرا لقرائتكم خبر عن هل من الصحي التخلي عن تناول الملح؟ تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم لنسبة محددة في اليوم للملح، وعند ارتفاع نسبته يتسبب في الإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم، عند انخفاض نسبته يتعرض الجسم للشعور بالدوخة وهبوط نسبة ضغط الدم.ونجد أن جميع الدراسات الطبية الحديثة تؤكد أن الملح يعد السم الأبيض، لأنه يتسبب في تعرض الجسم للعديد من المشاكل الصحية ، ولذا ينصح بالتقليل منه، ولكن ماذا يحدث في جسمك إذا تخليت عن تناول الملح؟.

أجاب عن هذ السؤال التقرير المنشور عبر موقع " نوفوستي "، مشيرا إلى أن التخلي بشكل نهائي عن تناول الملح يعد من الأشياء المضرة للصحة، والمسببة للإصابة بالإرهاق والتعب والضعف.

كما أعلنت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة ألينا ستيبانوفا، أن الملح يعد من العناصر المهمة للجسم، فهو يساهم في شعوره بالنشاط والحيوية، وعند نقص نسبته يزداد فرص الشعور بالتعب والإرهاق والتعب.

وأوضحت خبيرة التغذية، أن الملح يتكون من أيونات الصوديوم والتي تساهم في عملية تقلص الألياف العضلية وفي نقل النبضات العصبية، ولذا فعند التخلي عن تناول الملح فأنت تشعر وتصاب بالتعب والضعف واضطرابات عضلية وعصبية، ولكن بعض الأشخاص يمنعهم الأطباء من تناول الملح ومنهم مرضي القلب وارتفاع ضغط الدم، لأنهم يعانون من حالات مرضية تتسبب في ذلك.