شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي على الساق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم أشعة الرنين المغناطيسي (MRI) مجالًا مغناطيسيًا وموجات الراديو وجهاز كمبيوتر لإنشاء شرائح صور مفصلة لأجزاء مختلفة من ساقك وقدمك وركبتك، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأنسجة، مثل الغضاريف والأربطة والأوتار والغضروف المفصلي (ممتص الصدمات في مفصل الركبة)، فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية إجراء أشعة الرنين المغناطيسي على الساق، وفقاً لموقع جامعة "سيدارز سيناي"الأمريكية.

تنتج تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي صورًا جيدة للأنسجة الرخوة وتسمح للطبيب بتقييم أنواع مختلفة من أنسجة الجسم، فضلًا عن التمييز بين الأنسجة الطبيعية والصحية والأنسجة المريضة.

كيف تستعد للاختبار

قد يُطلب منك عدم تناول أو شرب أي شيء لمدة 4 إلى 6 ساعات قبل الفحص.

أخبر الطبيب إذا كنت تخشى الأماكن المغلقة (لديك رهاب الأماكن المغلقة) قد يتم إعطاؤك دواء لمساعدتك على الشعور بالنعاس وتقليل القلق.

قبل الاختبار ، أخبر مقدم الخدمة الخاص بك إذا كان لديك:

-مقاطع تمدد الأوعية الدموية في الدماغ

-أنواع معينة من صمامات القلب الاصطناعية

-مزيل رجفان القلب أو منظم ضربات القلب

غرسات الأذن الداخلية (القوقعة)

-أمراض الكلى أو غسيل الكلى (قد لا تتمكن من تلقي التباين)

-المفاصل الصناعية التي تم وضعها مؤخرًا أو الجراحة باستخدام الصفائح المعدنية والمسامير

-أنواع معينة من الدعامات الوعائية

-تم التعامل مع الصفائح المعدنية (قد تحتاج إلى اختبارات للتحقق من وجود قطع معدنية في عينيك)

-نظرًا لاحتواء التصوير بالرنين المغناطيسي على مغناطيسات قوية، لا يُسمح بدخول الأجسام المعدنية إلى الغرفة باستخدام ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي:

لماذا يتم إجراء الاختبار

يوفر هذا الاختبار صورًا مفصلة لأجزاء الساق التي يصعب رؤيتها بوضوح في الأشعة المقطعية.

قد يطلب منك إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للساق إذا كان لديك:

-كتلة يمكن الشعور بها في الفحص البدني

-اكتشاف غير طبيعي في الأشعة السينية أو مسح العظام

-عيوب خلقية في الساق أو الكاحل أو القدم

آلام العظام والحمى

عظم مكسور

قلة حركة مفصل الكاحل

ألم أو تورم أو احمرار في الساق

احمرار أو تورم مفصل الكاحل

آلام الساق وتاريخ الإصابة بالسرطان

ألم في الساق أو القدم أو الكاحل لا يتحسن بالعلاج

عدم استقرار الكاحل والقدم

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية

قد تكون النتائج غير الطبيعية بسبب:

التغيرات التنكسية بسبب العمر

خراج

التهاب وتر أخيل

التهاب المفاصل

عظم مكسور أو كسر

عدوى في العظام

إصابة الرباط أو الأوتار أو الغضروف

تلف العضلات

تنخر العظم

تمزق اللفافة الأخمصية

ضعف وتر قصبة الساق الخلفي

تمزق أو تمزق وتر العرقوب في منطقة الكاحل

ورم أو سرطانى في العظام أو العضلات أو الأنسجة الرخوة