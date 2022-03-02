شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا من فايزر فاعليته محدودة ضد أوميكرون من سن 5 إلى11عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن لقاح كورونا من شركة فايزر فعال بنسبة 12% فقط في الوقاية من عدوى أوميكرون لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا - فلماذا يدفع مسؤولو الصحة الآباء للحصول على لقاح أطفالهم؟



لقاح فايزر غير فعال ضد اوميكرون

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أظهر لقاح كورونا من شركة فايزر فعالية محدودة في الوقاية من العدوى لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا، حسبما كشفت ولاية نيويورك.

أظهرت البيانات التي كشف عنها مسؤولو ولاية نيويورك يوم الاثنين أن لقاح فايزر Pfizer لم يفعل شيئًا يذكر لحماية الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11عامًا من العدوى من متغير اوميكرون Omicron.

قام الباحثون في وزارة الصحة بولاية نيويورك بقياس معدلات الإصابة بين القاصرين الذين أتيح لهم لقاح فايزر، تم تقسيم الأطفال إلى فئتين عمريتين، واحدة للأطفال من سن 5 إلى 11 سنة، والأخرى للأطفال من 12 إلى 17 سنة، النتائج لها آثار بعيدة المدى على استخدام اللقاحات، وما إذا كان الآباء يرغبون في تطعيم أطفالهم، موضحين إن الأطفال لا يعانون كثيرًا من مخاطر الفيروس، مع ندرة دخول المستشفى والوفيات بشكل خاص.

وقالت الصحيفة، إن الحجة الرئيسية لصالح التطعيم هي منعهم من نشر الفيروس، على الرغم من أن هذه النتائج تشير إلى أن اللقاح لا يفعل الكثير لمنع ذلك على أي حال.

وأوضحت الصحيفة، إنه في مدن مثل نيويورك، أُجبر الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات على إظهار دليل على اللقاح لدخول أماكن تناول الطعام واللياقة البدنية والترفيه في الأماكن المغلقة، كما كان لا بد من تطعيم الأطفال للمشاركة في بعض الأنشطة المدرسية، موضحة، إنه من المحتمل أن يكون هذا قد أثر على قرارات بعض الآباء فيما يتعلق باللقاح، حيث كان الإقبال على اللقاحات منخفضًا نسبيًا في الفئات العمرية الأصغر، والآن تأتي البيانات الرسمية من الولاية التي تُظهر أن اللقاح لم يفعل شيئًا يذكر لحماية الأطفال من العدوى.

كان لدى بعض الآباء أيضًا مخاوف كبيرة بشأن الآثار الجانبية المحتملة للقاح، وخاطروا بإعطاء أطفالهم اللقاح، فقط ليكتشفوا الآن أنه من المحتمل ألا يكون فعالًا كما هو معلن.

وأضافت الصحيفة، إنه يعتقد أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في هذا البرنامج الكامل للمراهقين والأطفال الذين تم تطعيمهم.

انتقد الدكتور كودي ميسنر، رئيس قسم طب الأطفال في مستشفى تافتس للأطفال في بوسطن وعضو اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة التابعة لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، فكرة أن جميع الأطفال بحاجة إلى التطعيم، لأن خطر الإصابة بالفيروس ضئيل بينما يعاني أيضًا من مخاطر بعض الآثار الجانبية الخطيرة.

أوضحت الصحيفة، إن الدراسة جمعت بيانات من فترة Omicron للوباء، من ديسمبر 2021 ويناير 2022، وتم متابعة المشاركين في الدراسة ومقارنتها مع الأرقام العامة من السكان غير الملقحين، حيث كانت أحد الاختلافات الرئيسية بين مجموعات الدراسة هو جرعة اللقاح، بينما يتلقى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر حقنة 30 ميكروجرامًا، إلا أنها لا تزيد عن 10 ميكروجرام للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا.

وجد الباحثون أنه بعد 28 إلى 34 يومًا من تلقي الجرعة الثانية - حوالي شهر واحد - تضاءلت فعالية اللقاح في الفئة العمرية الأصغر من 67 % إلى 12 % ضد البديل، ويقارن هذا بانخفاض أقل بكثير من 66 % إلى 51 % في الفئة العمرية الأكبر سناً، حيث كان هناك أيضًا فرق كبير وُجِد بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 12عامًا - حيث تتغير فيه جرعة اللقاح - مما يعني أن الجرعات الأصغر ليست فعالة، وقد واجهت شركة فايزرPfizer مشكلة مماثلة مع جرعتها لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات، بالنسبة لتلك الفئة العمرية، تم تقليص حقنة اللقاح إلى 3 ميكروجرام، على الرغم من أن التجارب الأولية أظهرت أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات لديهم استجابة مناعية ضئيلة تجاه الجرعة الأصغر.