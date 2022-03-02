شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك إذا كنت لا تتناول الخضروات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أنك سمعت مرارًا وتكرارًا أن تناول الخضار مفيد لصحة جسمك ووظائفه بشكل عام، ويمكن أن يساعدك أيضًا على إنقاص الوزن، فتعد الخضراوات جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي لأنها تفيد جسمك عقليًا وجسديًا، وفى السطور القادمة سنوضح لك بعض الآثارالجانبية التي من المحتمل أن تواجهها إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الخضار في نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1-قد تشعر بتقلب المزاج:

هل تعلم أن نظامك الغذائي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على مزاجك؟ إنه يسمى بالطب النفسي الغذائي، عندما تقوم بإطعام جسمك بكل العناصر الغذائية والفيتامينات المناسبة التي يحتاجها، فإن هذا "الوقود" يمكن أن يحسن وظائف دماغك، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمزاجك، وفقًا لهارفارد هيلث .

أظهرت إحدى الدراسات التي نشرتها مجلة Psychiatry Research أيضًا وجود علاقة بين الأنماط الغذائية ومخاطر الاكتئاب، خاصة عند النظر في انخفاض تناول الفواكه والخضراوات، إذا كان نظامك الغذائي غنيًا باللحوم المصنعة والحبوب المكررة والحلويات ومنتجات الألبان عالية الدسم والزبدة والبطاطس والمرق عالي الدهون (وأنت لا تأكل ما يكفي من الخضار) ، فإن خطر الإصابة بالاكتئاب يزيد بشكل كبير.

2 –الشعور بالجوع:

الفاكهة والخضراوات من أفضل مصادر الألياف في نظامك الغذائي، بالإضافة إلى الكربوهيدرات المعقدة، كل من هذه العناصر الغذائية مهمة لجسمك ليشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت، لكن عدم تناول ما يكفي من الخضار، سيحرم جسمك من هذا المصدر الغني بالألياف والكربوهيدرات المعقدة، مما يجعلك تشعر بالجوع بعد ذلك، يأتي هذا الشعور بالجوع من ارتفاعات وهبوطات سكر الدم السريعة ، والتي يمكن أن تحدث إذا كان نظامك الغذائي منخفضًا في الألياف، يمكن أن تساعد الألياف في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم ، والتي في المقابل لن تجعلك تشعر بالجوع بعد فترة وجيزة من الاستمتاع بوجبة.

3 - الإمساك:

لا تساعدك الألياف فقط على الشعور بالشبع ويمكن أن تساعد في إنقاص الوزن، بل إنها أيضًا عنصر غذائي مهم للوصول إلى دورة المياه بانتظام، سيساعدك وجود كمية صحية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان في نظامك الغذائي على الذهاب إلى دورة المياه ، ولكن إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الخضراوات ، فقد لا تحصل على ما يكفي من الألياف في نظامك الغذائي لتتمكن من التبرز بشكل طبيعي.

4- عدم الحصول على العناصر الغذائية:

يمكنك تناول الفيتامينات المتعددة للحصول على جميع العناصر الغذائية الخاصة بك إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الخضار، لكن العديد من الخبراء يؤيدون الادعاء بأنه من الأفضل الحصول على كل تلك الفيتامينات والمعادن لجسمك من أطعمة حقيقية وكاملة مثل الفواكه والخضراوات، تعد الخضراوات مصدرًا رائعًا لجميع أنواع العناصر الغذائية التي يصعب الحصول عليها في أي مكان آخر مثل الفيتامينات A و C و E والمغنيسيوم والزنك والفوسفور وحمض الفوليك وغير ذلك الكثير، إذا كنت لا تأكل ما يكفي من الخضار على أساس منتظم ، فقد يعاني جسمك من نقص في بعض هذه العناصر الغذائية.