شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي أعراض نقص الفيتامينات في الجسم.. وكيف تحصل عليها من طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التغذية الجيدة تعد من الحيل الجيدة من أجل صحة جيدة، فتزودنا التغذية بالمكونات الأساسية التي تحافظ على صحتنا، ولكن نجد أن البعض يختار الحصول على خيارات أقل صحة في نظامهم الغذائي مما يمنعهم من تناول جميع العناصر الغذائية في أجسامهم.

أعراض نقص الفيتامينات

5 حالات لنقص الفيتامينات شائعة للغاية وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"

1. نقص الحديد

يؤدي انخفاض نسبة الحديد في الجسم إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، يؤثر هذا أيضًا على الهيموجلوبين المسئول عن نقل الأكسجين إلى جميع الخلايا الموجودة في الجسم.

الحديد عنصر غذائي أساسي ويمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة لصحتك، يعتبر نقص الحديد أكثر شيوعًا بين النساء، يمكنك تضمين هذه الأطعمة لعلاج نقص الحديد:

اللحوم العضوية أو اللحوم الحمراء

فاصوليا

بذور

الخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة

2. نقص فيتامين د

فيتامين د هو في الأساس فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويعمل مثل هرمون الستيرويد في الجسم، يمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين مشاكل في مجرى الدم لأنه قد يكون سببًا للعديد من اضطرابات الدم.

يُنتج فيتامين د من الكوليسترول الذي يمكن أن يمتصه الجلد بسبب التعرض لأشعة الشمس، يعاني الكثير من الناس في هذه الأيام من نقص فيتامين (د) لأنهم لا يتعرضون لأشعة الشمس بسبب الجلوس داخل المنزل أو في المكتب، تؤدي الكمية غير الكافية من فيتامين د إلى ضعف العضلات وتسبب فقدان العظام وزيادة خطر الإصابة بالكسور.

3. نقص فيتامين ب 12

يمكن أن يكون نقص فيتامين ب 12 ضارًا جدًا بصحتك، هذا لأنه فيتامين قابل للذوبان في الماء ويستخدم في تكوين الدم، وهو من أهم الفيتامينات لوظائف المخ والأعصاب في الجسم، ومن ثم فإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى مخاطر الاضطرابات العصبية واضطرابات الدم.

يمكن أن يتسبب هذا الاضطراب في ضعف وظائف المخ وارتفاع مستويات الهوموسيستين، لذلك عليك التأكد من تناول كمية كافية من فيتامين ب 12 في نظامك الغذائي، يمكنك تلبية احتياجاتك من هذا الفيتامين من خلال الأطعمة مثل-

البيض

اللحمة

منتجات الألبان

4. نقص الكالسيوم

الكالسيوم مهم جدا لجسمنا، حيث يحافظ على صحة جميع الخلايا وتعمل، يستخدم الكالسيوم في الحفاظ على أسنانك وأظافرك وعظامك، كما أنه يقدم جزيء إشارات يساعد القلب والعضلات والأعصاب على العمل بشكل صحيح. لا ينبغي إهمال نقص الكالسيوم لأنه إذا كان هناك نقص في الكالسيوم في الدم، فإن الجسم يأخذها من عظامك.

هذا سيجعل عظامك ضعيفة ويسبب عدة أنواع من مشاكل العظام مثل التهاب المفاصل وهشاشة العظام. يمكنك تلبية متطلباتك من الكالسيوم عن طريق إضافة الخضار الخضراء الداكنة ومنتجات الألبان والأسماك المجففة في نظامك الغذائي.

5. نقص فيتامين أ

يمكن أن يكون نقص فيتامين أ بسبب نقص الفيتامينات التي تذوب في الدهون. هذا أيضًا نوع شائع من نقص الفيتامينات يؤثر على الجلد والأسنان والدماغ وغشاء الخلية في جسمك. فيتامين (أ) مطلوب للحصول على رؤية مناسبة ، وفي صنع صبغة العين وغيرها من الأسباب.