شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة لـ خفض ضغط الدم بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفاع ضغط الدم هو أحد أكثر العوامل شيوعًا التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ويعد ضغط الدم المرتفع ثالث أهم عامل خطر لجميع الأمراض، بعد التدخين والنظام الغذائي السيئ، لذلك من المهم للغاية السيطرة عليه لتقليل الضرر طويل المدى على الشرايين والقلب بدلاً من الاعتماد كليًا على مدرات البول، يمكنك إدخال تغييرات نمط الحياة هذه للسيطرة على الحالة وتنظيم مستويات ضغط الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

تناول الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم

وجدت الدراسات أن تضمين الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، وجد الخبراء الذين أجروا تجارب سريرية أن الأشخاص الذين أدرجوا الماغنيسيوم في نظامهم الغذائي يعانون من انخفاض في ضغط الدم وضغط دم أفضل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. تشمل مصادر الماغنيسيوم الخضراوات الورقية الخضراء والشوكولاتة الداكنة والموز والعدس والخبز البني.

تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم فعالة في إدارة ضغط الدم، وذلك لأن البوتاسيوم يوازن تأثيرات الصوديوم ويقللها بشكل فعال ثانيًا، يساعد البوتاسيوم أيضًا في تخفيف التوتر في الأوعية الدموية مما يساعد بشكل أكبر. تشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم البطاطس والبرتقال وعيش الغراب والزبيب والتمر والتونة والجريب فروت.

الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين تمامًا هو الحل للوصول إلى مستويات منظمة لضغط الدم المواد الكيميائية الموجودة في السجائر تلتصق بأجزاء الشرايين وتجعل جدرانها لزجة وتسدها، هذا يعوق تدفق الدم ويرفع أيضًا ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مع انخفاض كميات الأكسجين التي يتم نقلها إلى أعضاء الجسم المختلفة.

كما أن انخفاض نقل الأكسجين يفسح المجال للنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبالتالي فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل طريقة لإدارة كل هذه الآثار الضارة للتدخين.

بالنسبة للمبتدئين، فإن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن هم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تساعدهم التمارين الرياضية في الاستفادة من خلال فقدان الوزن والتحكم في مستويات ضغط الدم.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التمارين الرياضية تزيد من معدل ضربات القلب، مما يساعد على إيصال المزيد من الأكسجين إلى القلب والأعضاء الحيوية الأخرى كما أنه يقوي عضلات القلب حتى يتمكن القلب من ضخ المزيد من الدم والقيام بذلك بشكل أفضل.

يمكن أن تساعد التمارين الهوائية مثل الرقص والجري صعودًا وهبوطًا على الدرج وركوب الدراجات وممارسة الرياضة مثل كرة السلة وما إلى ذلك على تقوية القلب.

قلل من تناول الملح

واحدة من النصائح الأكثر شيوعًا التي يتم تقديمها للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات ضغط الدم هي تقليل الملح. الملح يجعل الجسم يتشبث بالماء، و يمكن أن يؤدي وجود فائض من الماء في الجسم إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية ورفع ضغط الدم.

من المرجح أيضًا أن تهاجمك أمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والخرف إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالصوديوم.

الصلصات والمخللات والجبن هي أمثلة على الأطعمة التي يجب استبعادها من نظامك الغذائي لإدارة تناول الملح.