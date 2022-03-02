شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات تؤثر سلبا على صحتك العقلية.. منها الإفراط فى الكافيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليس هناك شك في أن وباء كورونا، قد تسبب في خسائر فادحة في الصحة العقلية للكثير من الأشخاص من مشاعر القلق المحيطة بانتقال فيروس كورونا إلى التعامل مع تحديات العزلة الاجتماعية، ومع ذلك ، فمن الممكن أن تجعل بعض الأطعمة التي تتناولها صحتك العقلية أسوأ، فقد يؤثر نظامك الغذائي بشكل مباشر على شعورك، لذلك من المهم أن تفهم بالضبط الأطعمة التي يجب تناولها والأطعمة التي يجب تجنبها، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - مادة الكافيين:

إذا كنت تفرط في تناول الكافيين من خلال القهوة أو الشوكولاتة أو الصودا أو أي شكل آخر من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين ، فقد تبدأ صحتك العقلية في المعاناة.

الكافيين الزائد في النظام الغذائي (حوالي 400 ملليجرام أو حوالي 4 أكواب من القهوة ) يمكن أن يؤدي إلى تفاقم القلق لأنه يحفز المناطق في الدماغ التي تدرك تهديدًا، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكافيين أن يغلق مناطق الدماغ التي يمكن أن تساعد في تنظيم القلق.

2 - المحليات الصناعية:

يمكن أن يكون الابتعاد عن الأطعمة المصنعة بالمحليات الصناعية هو المفتاح لتحسين حالتك المزاجية، الدراسات الأولية تشير إلى أنها تزيد البكتيريا الضارة في الأمعاء، والتي يمكن أن تؤدي إلى الحالة المزاجية السيئة والقلق.

مع هذا الوباء، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي يمكن أن تعاني من صحتك العقلية، والسبب الأخير الذي يجعلك تشعر بالإحباط هو بسبب الحساء المعلب الذي تناولته أو التحلية الاصطناعية التي أضفتها إلى الشاي.

3 - الأطعمة المقلية:

من التأثيرات على صحة القلب والأوعية الدموية إلى زيادة الوزن ، تعتبر الأطعمة المقلية من أسوأ الأطعمة التي يمكن تناولها في جسمك ، ناهيك عن تأثيرها على الصحة العقلية.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 ، كان تكرار استهلاك الوجبات السريعة مرتبطًا بانخفاض القدرة على الصمود أمام الاكتئاب، هذا يعني أنه من خلال تناول الأطعمة المقلية في كثير من الأحيان، فإنك تعرض نفسك لخطر أكبر للإصابة بالاكتئاب، لا يمكن أن يؤدي استهلاك الأطعمة المقلية فقط إلى تدمير جسمك ، ولكن من المحتمل أيضًا أن يلعب دورًا في تحديات صحتك العقلية أيضًا.