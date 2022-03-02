شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الشفة الأرنبية من أعراض ومضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق عبارة عن فتحات أو انشقاقات في الشفة العليا أو سقف الفم أو كليهما، و تحدث الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق عندما لا تنغلق هياكل الوجه التي تنمو في الجنين تمامًا.

وتعد الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق من أكثر العيوب الخلقية شيوعًا، و تحدث بشكل شائع كعيوب منعزلة ولكنها ترتبط أيضًا بالعديد من الحالات أو المتلازمات الوراثية الموروثة.

وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الشفة الأرنبية وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:

س: ما هى أعراضى الشفة الأرنبية؟

عادة ، يمكن التعرف على الانقسام (الشق) في الشفة أو الحنك فور الولادة، و قد تظهر الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق على النحو التالي:

-شق في الشفة وسقف الفم يصيب أحد جانبي الوجه أو كلاهما.

-شق في الشفة يظهر على شكل شق صغير في الشفة أو يمتد من الشفة عبر اللثة العلوية والحنك إلى أسفل الأنف.

-شق في سقف الفم لا يؤثر على مظهر الوجه.

أقل شيوعًا ، يحدث الشق فقط في عضلات الحنك الرخو (الحنك المشقوق تحت المخاطية) ، الموجودة في مؤخرة الفم وتغطيها بطانة الفم، و غالبًا ما يمر هذا النوع من الشق دون أن يلاحظه أحد عند الولادة وقد لا يتم تشخيصه إلا في وقت لاحق عندما تظهر العلامات.

و قد تتضمن علامات وأعراض الحنك المشقوق ما يلي:

-صعوبة في الرضاعة.

-صعوبة في البلع ، مع احتمال خروج السوائل أو الأطعمة من الأنف.

-التهابات الأذن المزمنة.

س:ما هى أسباب الشفة الأرنبية؟

تحدث الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق عندما لا تلتحم أنسجة وجه الطفل وفمه بشكل صحيح. عادة ، تلتحم الأنسجة التي تتكون منها الشفة والحنك معًا في الشهرين الثاني والثالث من الحمل ولكن في الأطفال الذين يعانون من الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق ، لا يحدث الالتحام أبدًا أو يحدث جزئيًا فقط ، تاركًا فتحة (شق).

يعتقد الباحثون أن معظم حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق ناتجة عن تفاعل عوامل وراثية وبيئية، و في كثير من الأطفال ، لا يكتشف سبب محدد.

يمكن للأب أو الأم نقل الجينات التي تسبب الشق، إما بمفردها أو كجزء من متلازمة وراثية تشمل الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق كإحدى علاماتها في بعض الحالات ، يرث الأطفال جينًا يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بشق ، ومن ثم يتسبب محفز بيئي في حدوث الشق.

س: ما هى عوامل الخطر؟

هناك عدة عوامل قد تزيد من احتمالية إصابة الطفل بالشفة المشقوقة والحنك المشقوق ، بما في ذلك:

-تاريخ العائلة، الآباء والأمهات الذين لديهم تاريخ عائلي من الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق يواجهون مخاطر أكبر لولادة طفل مصاب بشق.

-التعرض لمواد معينة أثناء الحمل. من المرجح أن تحدث الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق عند النساء الحوامل اللائي يدخنن السجائر أو يشربن الكحول أو يتناولن أدوية معينة.

-الإصابة بمرض السكري، هناك بعض الأدلة على أن النساء المصابات بداء السكري قبل الحمل قد يتعرضن لخطر متزايد من إنجاب طفل مصاب بشفة مشقوقة مع أو بدون سقف مشقوق.

-السمنة أثناء الحمل، هناك بعض الأدلة على أن الأطفال الذين يولدون لأمهات بدينات قد يكون لديهم خطر متزايد للإصابة بالشفة الأرنبية والحنك المشقوق.

س: ما هى مضاعفات الإصابة بالشفة الارنبية؟

يواجه الأطفال المصابون بشفة أرنبية مع أو بدون حنك مشقوق مجموعة متنوعة من التحديات ، حسب نوع وشدة الشق.

-صعوبة الرضاعة، تعتبر الرضاعة من أكثر الأمور التي تثير القلق فورًا بعد الولادة. في حين أن معظم الأطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة يمكنهم الرضاعة الطبيعية ، إلا أن الحنك المشقوق قد يجعل المص صعبًا.

-التهابات الأذن وفقدان السمع، الأطفال المصابون بالحنك المشقوق معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بسوائل الأذن الوسطى وفقدان السمع.

-مشاكل الأسنان، إذا امتد الشق خلال اللثة العلوية ، فقد يتأثر نمو الأسنان.

-صعوبات الكلام، نظرًا لاستخدام الحنك في تكوين الأصوات ، يمكن أن يتأثر تطور الكلام الطبيعي بالحنك المشقوق. قد يبدو الكلام أنفيًا جدًا.

-تحديات التعامل مع حالة طبية، قد يواجه الأطفال المصابون بالفلوح مشاكل اجتماعية وعاطفية وسلوكية بسبب الاختلافات في المظهر وضغط العناية الطبية المركزة.