شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الشفة الأرنبية من أعراض ومضاعفات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق عبارة عن فتحات أو انشقاقات في الشفة العليا أو سقف الفم أو كليهما، و تحدث الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق عندما لا تنغلق هياكل الوجه التي تنمو في الجنين تمامًا.
وتعد الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق من أكثر العيوب الخلقية شيوعًا، و تحدث بشكل شائع كعيوب منعزلة ولكنها ترتبط أيضًا بالعديد من الحالات أو المتلازمات الوراثية الموروثة.
وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن الشفة الأرنبية وفقا لما ذكره موقع mayoclinic وهى:س: ما هى أعراضى الشفة الأرنبية؟
عادة ، يمكن التعرف على الانقسام (الشق) في الشفة أو الحنك فور الولادة، و قد تظهر الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق على النحو التالي:
-شق في الشفة وسقف الفم يصيب أحد جانبي الوجه أو كلاهما.
-شق في الشفة يظهر على شكل شق صغير في الشفة أو يمتد من الشفة عبر اللثة العلوية والحنك إلى أسفل الأنف.
-شق في سقف الفم لا يؤثر على مظهر الوجه.
أقل شيوعًا ، يحدث الشق فقط في عضلات الحنك الرخو (الحنك المشقوق تحت المخاطية) ، الموجودة في مؤخرة الفم وتغطيها بطانة الفم، و غالبًا ما يمر هذا النوع من الشق دون أن يلاحظه أحد عند الولادة وقد لا يتم تشخيصه إلا في وقت لاحق عندما تظهر العلامات.و قد تتضمن علامات وأعراض الحنك المشقوق ما يلي:
-صعوبة في الرضاعة.
-صعوبة في البلع ، مع احتمال خروج السوائل أو الأطعمة من الأنف.
-التهابات الأذن المزمنة.س:ما هى أسباب الشفة الأرنبية؟
تحدث الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق عندما لا تلتحم أنسجة وجه الطفل وفمه بشكل صحيح. عادة ، تلتحم الأنسجة التي تتكون منها الشفة والحنك معًا في الشهرين الثاني والثالث من الحمل ولكن في الأطفال الذين يعانون من الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق ، لا يحدث الالتحام أبدًا أو يحدث جزئيًا فقط ، تاركًا فتحة (شق).
يعتقد الباحثون أن معظم حالات الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق ناتجة عن تفاعل عوامل وراثية وبيئية، و في كثير من الأطفال ، لا يكتشف سبب محدد.
يمكن للأب أو الأم نقل الجينات التي تسبب الشق، إما بمفردها أو كجزء من متلازمة وراثية تشمل الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق كإحدى علاماتها في بعض الحالات ، يرث الأطفال جينًا يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بشق ، ومن ثم يتسبب محفز بيئي في حدوث الشق.س: ما هى عوامل الخطر؟
هناك عدة عوامل قد تزيد من احتمالية إصابة الطفل بالشفة المشقوقة والحنك المشقوق ، بما في ذلك:
-تاريخ العائلة، الآباء والأمهات الذين لديهم تاريخ عائلي من الشفة الأرنبية أو الحنك المشقوق يواجهون مخاطر أكبر لولادة طفل مصاب بشق.
-التعرض لمواد معينة أثناء الحمل. من المرجح أن تحدث الشفة الأرنبية وشق سقف الحلق عند النساء الحوامل اللائي يدخنن السجائر أو يشربن الكحول أو يتناولن أدوية معينة.
-الإصابة بمرض السكري، هناك بعض الأدلة على أن النساء المصابات بداء السكري قبل الحمل قد يتعرضن لخطر متزايد من إنجاب طفل مصاب بشفة مشقوقة مع أو بدون سقف مشقوق.
-السمنة أثناء الحمل، هناك بعض الأدلة على أن الأطفال الذين يولدون لأمهات بدينات قد يكون لديهم خطر متزايد للإصابة بالشفة الأرنبية والحنك المشقوق.س: ما هى مضاعفات الإصابة بالشفة الارنبية؟
يواجه الأطفال المصابون بشفة أرنبية مع أو بدون حنك مشقوق مجموعة متنوعة من التحديات ، حسب نوع وشدة الشق.
-صعوبة الرضاعة، تعتبر الرضاعة من أكثر الأمور التي تثير القلق فورًا بعد الولادة. في حين أن معظم الأطفال الذين يعانون من الشفة المشقوقة يمكنهم الرضاعة الطبيعية ، إلا أن الحنك المشقوق قد يجعل المص صعبًا.
-التهابات الأذن وفقدان السمع، الأطفال المصابون بالحنك المشقوق معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بسوائل الأذن الوسطى وفقدان السمع.
-مشاكل الأسنان، إذا امتد الشق خلال اللثة العلوية ، فقد يتأثر نمو الأسنان.
-صعوبات الكلام، نظرًا لاستخدام الحنك في تكوين الأصوات ، يمكن أن يتأثر تطور الكلام الطبيعي بالحنك المشقوق. قد يبدو الكلام أنفيًا جدًا.
-تحديات التعامل مع حالة طبية، قد يواجه الأطفال المصابون بالفلوح مشاكل اجتماعية وعاطفية وسلوكية بسبب الاختلافات في المظهر وضغط العناية الطبية المركزة.