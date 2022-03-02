في 7 أيام أفضل رجيم للتخلص من تكيس المبايض

بيروت - نادين محمد -

يمكن أن يؤدي الإجهاد والأطعمة غير الصحية واتباع نمط حياة غير صحي لفترة طويلة إلى حدوث متلازمة تكيس المبايض، وتساعد خطة النظام الغذائي لمتلازمة تكيس المبايض النساء في تجنب آثارها السلبية من زيادة الوزن وظهور شعر الوجه والاكتئاب وعدم انتظام الدورة الشهرية .

لذلك، حتى لو لم يكن أحد في عائلتك مصاباً بمتلازمة تكيّس المبايض، يمكن أن يكون لديك تكيسات في المبايض، وعندما نتبع عادات غذائية غير صحية، فإن مستويات الجلوكوز سترتفع باستمرار. إليك أعراض الإصابة بتكيس المبايض وأفضل نظام غذائي.

أعراض متلازمة تكيس المبايض

في ما يلي بعض الأعراض التي يجب أن تكوني على دراية بها:

عدم انتظام الدورة الشهرية أو عدم انتظامها.

نزيف حاد لفترات طويلة.

زيادة الوزن.

شعر الوجه.

الصلع الذكوري النمطي.

فرط تصبغ في منطقة الفخذ الداخلية.

كآبة.

قلق.

زيادة الشهية.

مقاومة الإنسولين.

ارتفاع ضغط الدم.

نصائح للتحكم في متلازمة أكياس المبيض

إذا كنت تعانين من أي من هذه الأعراض، فإليك ما يجب فعله.

1-يجب عليك حجز موعد على الفور مع طبيب أمراض النساء الخاص بك، قد تحتاجين إلى إجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية وتناول الأدوية، ويعتمد الدواء على مدى خطورة المشكلة، إذا كنت تخططين لتكوين أسرة قريباً.

2-ما عليك سوى الاسترخاء، وإجراء الاختبارات، وتناول الأدوية في الوقت المحدد، والأهم من ذلك، تغيير نظامك الغذائي ونمط حياتك. سيكون هذا أفضل علاج لمتلازمة تكيس المبايض.

إليك خطة رجيم تكيس المبايض لمدة 7 أيام لك:

الصباح الباكر (6:00 صباحاً) ملعقتان صغيرتان من بذور الحلبة المنقوعة طوال الليل في كوب ماء.

الإفطار (7:00 صباحاً): بيضة كاملة مسلوقة + كوب شاي أخضر + نصف كوب بابايا + 2 لوز.

منتصف الصباح (9:30 - 10:00 صباحاً): كوب شاي أخضر + جزرة

الغداء (12:00 - 12:30 مساءً): وعاء صغير من الأرز البني + خضار مشوي + 2 شريحة سمك مشوي أو 1/2 كوب مسلوق من سلطة الحمص + كوب زبدة.

وجبة خفيفة بعد الغداء (3:00 - 3:30 مساءً): كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + بسكويت متعدد الحبوب.

العشاء (6:30 - 7:00 مساءً) شوربة دجاج / عدس مع 5 خضروات مختلفة + خبز قمح كامل + كوب زبادي.

وقت النوم (10:00 م): كوب حليب مع رشة كركم أو كوب ماء دافئ + ملعقة صغيرة عسل عضوي + رشة من جوزة الطيب.

نصيحة: إذا شعرت بالجوع قبل وجبتك التالية، فتناولي كوباً من الشاي الأخضر (لا تتجاوزي 5 أكواب في اليوم)، أو شرب الماء أو تناول فاكهة.

أطعمة يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي



في ما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي.

-خضروات: بروكلي، ملفوف، جزر، قرنبيط، لفت، بصل أخضر، ملفوف، سبانخ، وكرنب.

-الفواكه: التفاح والموز والبرتقال والجريب فروت والعنب والخيار والطماطم والخوخ والبرقوق والليمون واليوسفي والأناناس والمانجو (بكميات محدودة) والتوت .

-البروتين: صدور الدجاج، وقطع اللحم البقري الخالية من الدهون، والأسماك، والفاصوليا والبقوليات، والبيض، والفطر.

-الألبان: حليب خالي الدسم كامل الدسم، زبادي كامل الدسم وجبن قريش.

-الحبوب الكاملة: الأرز البني والقمح والكينوا والشعير والذرة الرفيعة.

-الدهون والزيوت: زيت الزيتون وزبدة الفول السوداني وزبدة عباد الشمس وزيت جوز الهند.

-المكسرات والبذور: اللوز والجوز والصنوبر وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين.



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