علامات التليف الرئوي و4 علاجات للتقليل من آثاره المزعجة

بيروت - نادين محمد -

التليف الرئوي هو حالة رئوية تتميز بأنسجة رئوية سميكة ومتندبة يمكن أن تجعل التنفس صعباً. لا يؤثر تدفق الأكسجين المنخفض على رئتيك فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضاً على عمل الأعضاء الأساسية الأخرى. في حين أنه لا يمكن إيقافه أو علاجه تماماً، إلا أن هناك عدة طرق للتحكم في التليف الرئوي بشكل طبيعي.

في المقابل لا يوجد علاج لعكس الأضرار التي لحقت بالرئتين، ولكن العلاجات يمكن أن تحسن الأعراض ونوعية الحياة للفرد المصاب، وعلى الرغم من أنه يحدث أيضاً عند الأطفال، إلا أنه يؤثر في الغالب على كبار السن، وتشمل أعراضه ضيق التنفس، وفقدان الوزن، والسعال الجاف.

تميل أعراض التليف الرئوي إلى التقدم أو التفاقم إذا لم تتم السيطرة على الحالة. إن انطلاق المرض ضروري لمعرفة كيفية تقدمه. على الرغم من عدم وجود نظام تحديد مرحلي رسمي لهذه الحالة، غالباً ما يطلب الأطباء من الأفراد المصابين الخضوع لاختبارات معينة لتحديد مرحلة التليف الرئوي.

علامات وأعراض التليف الرئوي



الأفراد المصابون بالتليف الرئوي قد تظهر عليهم علامات وأعراض مثل:

ضيق التنفس.

التعب والضعف.

سعال جاف.

فقدان الوزن غير المبرر.

آلام العضلات والمفاصل.



أسباب وعوامل الخطر للتليف الرئوي

يمكن أن تكون أنسجة الرئة لديك متندبة ومتضررة وتسبب تليفاً رئوياً لعدد من الأسباب.

-العمر: الأفراد في منتصف العمر وكبار السن هم أكثر تأثراً من الأشخاص الأصغر سناً.

- الرجال أكثر عرضة للإصابة بالتليف الرئوي مجهول السبب.

- التدخين.

-الوراثة: بعض أنواع التليف الرئوي وراثية في عائلتك.

العلاجات المنزلية التي تساعد في التحكم في أعراض التليف



في ما يلي بعض العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في التحكم في أعراض التليف الرئوي.



1. زيت اللافندر

سوف تحتاجين

3-4 قطرات من زيت اللافندر يتم وضعها في وعاء في غرفتك واستنشاق الهواء المنتشر.

يحتوي زيت اللافندر على خصائص مضادة للالتهابات قد تقلل من الألم والالتهاب في أنسجة الرئة عند استنشاقه.

2. زيت النعناع

سوف تحتاجين

3-4 قطرات من زيت النعناع

أضيفي ثلاث إلى أربع قطرات من زيت النعناع إلى موزع مملوء بالماء.

قومي بتشغيل الناشر واستنشقي رائحة النعناع.



كم مرة يجب أن تفعلي هذا؟



يمكنك القيام بذلك مرة واحدة يومياً.

إلى أي مدى زيت النعناع يؤثر؟

يحتوي زيت النعناع على المنثول، وهو مقشع يستخدم على نطاق واسع يعرض أنشطة مضادة للالتهابات. هذا يجعل زيت النعناع (بدرجة أقل من L- المنثول وحدة) علاجاً محتملاً لعلاج الأعراض المزمنة للتليف الرئوي مثل آلام العضلات والتهاب أنسجة الرئة.

3. فيتامين د

سوف تحتاجين

2000-4000 وحدة دولية فيتامين د

ما عليك القيام به

استهلاك 50 إلى 100 ميكروجرام من فيتامين د يومياً.

يمكنك زيادة مدخولك الغذائي من فيتامين "د" عن طريق تناول الأسماك الدهنية ومنتجات الألبان المدعمة وصفار البيض والجبن والفطر والمحار.

يُظهر فيتامين "د" تأثيرات وقائية على التليف الرئوي. لوحظ أن الأفراد المصابين بالتليف الرئوي لديهم مستويات منخفضة من فيتامين "د".

يمكن أن تساعد استعادة مستويات فيتامين "د" في تقليل أعراض الالتهاب وتدمير الأنسجة مع عكس بعض الأضرار الليفية.

4. صودا الخبز

سوف تحتاجين

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

كوب ماء.

ما عليك القيام به



اخلطي ملعقة صغيرة من صودا الخبز في كوب من الماء.

تناولي المحلول قبل تناول وجبتك، ويمكنك القيام بذلك مرة واحدة يومياً.

تساعد الطبيعة القلوية لصودا الخبز على زيادة امتصاص العناصر الغذائية في الجسم والتخلص من السموم. كما أنه يمنع الحموضة، ويساعد على الهضم، وبالتالي يحمي رئتيك من المزيد من التلف.

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