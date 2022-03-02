شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة بسيطة تحمي القلب من “القاتل الأكبر” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قال موقع (cobizmag) إن أمراض القلب هي المسبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أميركا.

ويمكن عبر تبني ممارسات يومية بسيطة تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وزيادة العمر، ومنها:

-الإقلاع عن التدخين: ترك هذه العادة السيئة ليس أمرا هينا، رغم أنه المسبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية.

وبحسب أرقام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن وفاة واحدة من كل أربع وفيات في أمراض القلب والأوعية الدموية ناتجة عن التدخين.

-النشاط البدني: لقد كتب الكثير في أهمية النشاط البدني لصحة الجسم عموما والقلب خصوصا، لكن كثيرين يتكاسلون عن ممارسة هذا النشاط بسبب الانشغال وطبيعة الحياة الأسرية.

-التخفيف من الصوديوم: إن الإنسان بحاجة إلى معدن الصوديوم، الذي يتوفر في الملح، لكن الكثير منه يعني عمليا زيادة ضغط الدم، وهو بدوره عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب.

-تنظيف الأسنان يوميا: هذا أمر بديهي يعرفه الجميع، لكن المقصود هنا ليس فقط تنظيف الأسنان بالفرشاة، بل استخدام الخيط.