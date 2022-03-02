شكرا لقرائتكم خبر عن كم عدد السعرات الحرارية في البيض؟ تعرف على فوائده الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت بحاجة إلى إنقاص الوزن أو كنت تراقب كمية السعرات الحرارية التي تتناولها، فاختر البيض المسلوق أو المخفوق، لإضافته في نظامك الغذائي، فهو غنى بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وفى السطور القادمة سنوضح لك عدد السعرات الحرارية الموجودة في البيضة، وما الفوائد الغذائية التي يقدمها البيض وفقا لما نشره موقع " womenshealth".

كم عدد السعرات الحرارية في البيضة؟

بيضة كبيرة مسلوقة = 79 سعرة حرارية

أومليت (بيضة واحدة ، سادة) = 96 سعرة حرارية

بيض مقلي = 115 سعرة حرارية

بيضة مخفوقة (بيضة مع لبن) = 125 سعرة حرارية

5 فوائد صحية للبيض:1. مصدر جيد للبروتين:

نوعية البروتين الموجود في البيض عالي الجودة، يطلق عليه اسم البروتين الكامل لأنه يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، تحتوي البيضة الكبيرة المسلوقة على حوالي 8 جرام من البروتين.

2. مصدرًا لفيتامين د:

3. غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية:

وهي مهمة لصحة الدماغ والقلب والمفاصل، تعتمد الكمية الموجودة في البيضة على ما تم إطعامه للدجاجة.

4. معدن السيلينيوم المضاد للأكسدة:

تساعد مضادات الأكسدة على إبطاء شيخوخة خلايانا، تحتوي بيضة واحدة كبيرة على حوالي 22٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به للسيلينيوم.

5.الشعور بالشبع لفترة أطول:

أظهرت الدراسات أن النساء ذوات الوزن الزائد والسمنة اللائي تناولن البيض الكامل على الإفطار شعرن بالشبع وأكلن سعرات حرارية أقل خلال الـ 36 ساعة التالية مقارنة بالنساء اللائي تناولن الخبز (الكربوهيدرات) على الإفطار.