5 توابل لتقوية الجهاز المناعى وحمايتك من الأمراض.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - بعض التوابل تحتوي على العديد من الخصائص الغذائية الرائعة، التي تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالالتهابات، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بأى مرض.

ووفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "Eat This Not That" والذي قدم العديد الفوائد الصحية التي تحل على الجسم عند تناوله لبعض أنواع التوابل، ومنها:

الكركم

يعد من التوابل المضادة للإلتهابات، ومضادات الأكسدة، ومضاد البكتريا، ولذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في في تقوية الجهاز المناعي، وتسكين الألم، وأيضا تقوية صحة العظام.

الفلفل الأسود

يحتوي علي مادة البيبيرين وهو مركب نباتي مضاد للأكسدة، ولذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.

الزنجبيل

يقلل من فرص الإصابة والتعرض للالتهابات في الجسم، وأيضًا يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وأيضًا يساهم في الحد من الإصابة بالتهاب المفاصل وألم العظام.

القرفة

تحتوي علي نسبة عالية من مركب السينامالديهيد، هذا المركب الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات، وأيضا تحتوي علي مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة، وتجدد الخلايا في الجسم، وتمنع تلف الخلايا.

الفلفل الحار

يعمل كمسكن طبيعي، ومضاد للإلتهابات، ويعد خيارا رائع للأشخاص المصابين بهشاشاة العظام.