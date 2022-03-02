شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوجه نصيحة للأبناء لحماية عيون الوالدين: لا تنتظر شكواهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه د. حافظ الفالح استشاري طب وجراحة العيون والليزك، نصيحة مهنة للأبناء لحماية الآباء والأمهات من مشاكل النظر مع التقدم في السن.

وقال الفالح، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، “نصيحة.. لا تنتظر أبوك أو أمك الله يحفظهم حتى يشتكون من نظرهم وبعدها تفحص عيونهم”.

وأضاف: “كثير من الآباء والأمهات لا يشتكون حتى لو كان نظرهم أقل من الطبيعي لأن بعضهم يتوقع أن هذا هو النظر الطبيعي لشخص كبير في السن”.

وأشار الفالح إلى أن فحص العين ضروري كل سنة وإزالة الماء الأبيض إن وُجدت تحسّن نظرهم وحياتهم و نفسياتهم.