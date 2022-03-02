شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوجه نصيحة للأبناء لحماية عيون الوالدين: لا تنتظر شكواهم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه د. حافظ الفالح استشاري طب وجراحة العيون والليزك، نصيحة مهنة للأبناء لحماية الآباء والأمهات من مشاكل النظر مع التقدم في السن.
وقال الفالح، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، “نصيحة.. لا تنتظر أبوك أو أمك الله يحفظهم حتى يشتكون من نظرهم وبعدها تفحص عيونهم”.
وأضاف: “كثير من الآباء والأمهات لا يشتكون حتى لو كان نظرهم أقل من الطبيعي لأن بعضهم يتوقع أن هذا هو النظر الطبيعي لشخص كبير في السن”.
وأشار الفالح إلى أن فحص العين ضروري كل سنة وإزالة الماء الأبيض إن وُجدت تحسّن نظرهم وحياتهم و نفسياتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري يوجه نصيحة للأبناء لحماية عيون الوالدين: لا تنتظر شكواهم (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.