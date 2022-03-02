شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار نقص فيتامين "د" وطرق العلاج.. اعرف كيفية تحديد مستوياته فى الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط انخفاض مستويات فيتامين (د) بزيادة في السيتوكينات الالتهابية وزيادة خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الفيروسي.فالأشخاص الذين لديهم نقص في فيتامين د تم تسجيل إصابتهم بنوبات من تكوينات الجلطات الدموية في الأعضاء الحيوية مثل الرئتين والكلى والقلب.

كيف تحدد مستويات فيتامين د في الجسم طول حياتك:

وفقا لتقرير موقع " healthline"، فإن نقص فيتامين (د) يعرف على أنه مستوى دم يقل عن 20 نانوجرام لكل مليلتر (نانوجرام / مل)، في حين أن نقص فيتامين (د) هو 21 إلى 29 نانوجرام / مل. المستويات المثلى هي 30 إلى 100 نانوجرام / مل.

وجدت دراسة أخرى أن المرضى الذين يعانون من انخفاض مستويات فيتامين (د) والذين يتم نقلهم إلى المستشفى بسبب COVID-19 قد يكون لديهم خطر أقل للوفاة أو يحتاجون إلى تهوية ميكانيكية إذا تلقوا مكملات فيتامين (د) بما لا يقل عن 1000 وحدة أسبوعياً.

كيف يمكن لمكملات فيتامين د أن تعوض النقص:

وفقًا لدراسة نُشرت في هارفارد هيلث في مجلة جمعية الغدد الصماء، حدد الباحثون 19092 شخصًا أظهروا نقصًا في فيتامين (د) في اختبارين على الأقل ولم يكن لديهم أبدًا نوبة قلبية.

تم تقسيم الجميع إلى ثلاث مجموعات.

لم يتم علاج الأشخاص في المجموعة أ ، وظلت مستويات الدم لديهم أقل من 20 نانوجرام / مل.

أولئك في المجموعة ب تلقوا مكملات فيتامين د التي رفعت مستوياتهم إلى حدود 21 إلى 29 نانوغرام / مل.

أولئك في المجموعة C وجد الباحثون أن خطر الإصابة بالنوبات القلبية كان أقل في الأشخاص الذين تناولوا مكملات كافية لرفع مستوياتهم إلى 30 نانوجرام / مل أو أعلى.

واختتمت الدراسة القول بأن انخفاض مستويات فيتامين د في الدم يؤثر بشكل مباشر على عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وأمراض الكلى المزمنة، إذا كنت ترغب في أن تعيش لفترة أطول وأكثر صحة ، فتأكد من أن مستويات فيتامين (د) في الدم هي الأمثل.

كيفية علاج نقص فيتامين د:

يمكنك إما زيادة تعرضك لأشعة الشمس أو إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين د إلى نظامك الغذائي، مثل الأسماك الدهنية أو منتجات الألبان المدعمة، في بعض الحالات ، قد يوصي طبيبك أيضًا بتناول مكمل فيتامين د.