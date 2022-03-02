ما لا تعرفه عن حليب الأبقار.. يحارب عدوى كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 31 دقيقة

مع استمرار انتشار جائحة فيروس كورونا، يسعي جميع الباحثين للوصول لأي دواء أو نصائح صحية لتقليل من الأضرار الصحية المرتبطة بهذا الفيروس اللعين، الذي ما زال حتى اليوم يقتل المئات يوميا.

ومع وجود لقاحات مضادة للفيروس، إلا أنه حتى اليوم لم يوجد علاج فعال، لذا تبقى العلاجات الوقائية والإلتزام بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة أنسب حل لتجنب الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي.

ومن جهة أخرى، أعطى الطب بعض النصائح لمواجهة الفيروس خلال الإصابة كتناول الفيتامينات وشرب السوائل وغيره.

من هنا، أوضحت جريدة ” medicalxpress”، عن أن علماء صناعة الألبان يلعبون دور جيد ومفاجئ.

فوفقا للتقرير المنشور في جريدة Dairy Science ، حيث أثبت تعاون علماء من جامعة ميشيغان (آن أربور ، ميتشيغن ، الولايات المتحدة الأمريكية) و Glanbia PLC Research and Development (Twin Falls ، في الولايات المتحدة الأمريكية)، ثبت أن الحليب الخاص بالأبقار يحتوي علي مضادات للفيروسات ضد متغيرات كورونا.

فالبروتين المتوفر في الحليب يدعي اللاكتوفيرين، ويحتوي على خصائص بيولوجيًا نشيطة ضد العديد من الميكروبات والفيروسات ومسببات الأمراض، وقد وجد أنه يثبط عدوي كوفيد 19، وذلك عن طريق منع الفيروس على دخول الخلايا المستهدفة ، وكذلك الحماية من طريق آليات الدفاع المضادة للفيروسات للخلايا الداعمة.

وأوضح الباحث الرئيسي للدراسة الدكتور جوناثان سيكستون رئيس قسم الطب الباطني بجامعة ميتشيجان، أن الحليب البقري يحتوي علي مادة اللاكتوفيرين مضادة للفيروسات، ولذا فتناوله يقلل من فرص الإصابة أو من شدة العدوي ضد كورونا ومتغيراتها.

وأخيرا حثت الدراسة علي ضرورة تناول الحليب البقري، لتقليل حدة الإصابة وأيضا أخذ جرعات اللقاح للحماية من الإصابة بكورونا ومتغيراتها.