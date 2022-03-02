لماء جوز الهند فوائد صحية مزهلة.. تعرف عليها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 2 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

لا يختلف الطب أن لكافة أنواع الخضار والفاكهة فوائد معينة للجسم، خاصة العصائر والماء والزيوت الخاصة بكل نوع من الفاكهة.

اليوم سوف نقدم لكم فوائد ماء جوز الهند، التي تعتبر عنصرًا أساسيًا للكثيرين، مثل مسحوق البروتين ومكملات ما قبل التمرين يمكن أن يساعد في دعم رحلة الصحة والتغذية، فماء جوز الهند منخفض الدهون وله قوام خفيف يحاكي الماء حرفيًا،.

ويحتوي ماء جوز الهند على الكربوهيدرات سهلة الهضم، وعلى نسبة سكر أقل من معظم المشروبات الرياضية الفعلية والإلكتروليتات، بما في ذلك البوتاسيوم والصوديوم، وفقا لما نشره موقع ” womenshealthmag”.

فيما يلي، 5 فوائد لماء جوز الهند:

1- غني بالإلكتروليتات:

يرجع صعود ماء جوز الهند إلى الشهرة في عالم مشروبات ما بعد التمرين إلى ارتفاع نسبة البوتاسيوم فيه، وجدت إحدى الدراسات أن ماء جوز الهند يعيد الترطيب بعد التمرين، وهو مصدر جيد للصوديوم والبوتاسيوم وهما عنصران أساسيان يفقدان من خلال العرق أثناء التمرين.

2 – غني بمضادات الأكسدة:

كلما كان ماء جوز الهند طازجًا، كلما ارتفع مستوى مضادات الأكسدة، لذا حاول تجنب الأنواع المبسترة الأكثر معالجة، ماء جوز الهند هو مصدر لفيتامين C وكذلك يحتوي على بعض الخصائص المضادة للأكسدة.

3- خفض نسبة الكوليسترول:

تشير الأبحاث المبكرة إلى أن ماء جوز الهند يمكن أن يكون مفيدًا عندما يتعلق الأمر بخفض الكوليسترول، وجدت دراسة أجريت في عام 2006 أن الفئران التي أعطيت ماء جوز الهند كانت لديها فرصة أقل للإصابة بنوبة قلبية.

4- محاربة حب الشباب:

ماء جوز الهند يمكن أن يقلل من الزيوت الزائدة على بشرتك مما يقلل من انتشار البثور، يعمل كمضاد للالتهابات ومزيل للسموم ومضاد للميكروبات ، وكلها تعمل على تقليل حالات حب الشباب.

5 -خصائص المضادة للشيخوخة:

الفيتامينات الموجودة في ماء جوز الهند تعمل على تقليل معدل شيخوخة الجلد، مما يسمح للبشرة بإصلاح نفسها واستعادة نفسها بشكل أكثر فعالية، البروتينات الموجودة هي المسئولة عن تحفيز نمو الخلايا وتنشيط الخلايا.