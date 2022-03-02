شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العلامة من الأعراض المبكرة لمرض الخرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخرف من الأمراض المرتبطة بتقدم العمر وتؤدي إلى فقدان الذاكرة والارتباك وصعوبة التحدث، والعلامات المبكرة لهذا المرض خفية للغاية، وبالتالي غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد، في هذا التقرير نتعرف على الأعراض المبكرة لمرض الخرف، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

يعد خَرَف أجسام ليوي أحد أكثر أنواع الخرف شيوعًا بعد مرض الزهايمر، تتطور الحالة على سبع مراحل ، ويمكن أن يساعد التعرف على علاماتها مبكرًا في علاج الحالة.

ما هو خرف أجسام ليوي؟

ينتج خَرَف أجسام ليوي (LBD) المعروف أيضًا باسم الخَرَف المصحوب بأجسام ليوي عن تكتلات من البروتين تتشكل في الدماغ يتطور ترسب البروتين، المعروف باسم أجسام ليوي، في الخلايا العصبية في مناطق الدماغ المسئولة عن التفكير والذاكرة والحركة.

تتطور الحالة ببطء وتؤدي إلى التدهور العقلي، يرتبط ترسب البروتين أيضًا بمرض باركنسون إلى جانب ذلك، فإن الأشخاص الذين لديهم أجسام ليوي في أدمغتهم لديهم أيضًا لويحات أميلويد وحزم متشابكة من الألياف التي ترتبط أيضًا بمرض الزهايمر.

الأعراض المبكرة لخرف أجسام ليوي

تتطور أعراض خَرَف أجسام ليوي ببطء وتتفاقم بمرور الوقت لكن الطريقة التي تتطور بها أعراض هذه الحالة تعتمد على عدة عوامل مثل العمر والصحة والجينات.

وفقًا لدراسة نُشرت في المكتبة الأمريكية للصحة، يمكن أن يكون الانخفاض في القدرة على التعرف على تعابير الوجه علامة إنذار مبكر لخرف أجسام ليوي الذي لا ينبغي الاستخفاف به.

بناءً على نتائج إحدى الدراسات، خلص الباحثون إلى أن المرضى الذين يعانون من هذا النوع من الخرف يجدون صعوبة في التعرف على المشاعر المختلفة بخلاف السعادة.

ماذا كشفت الدراسة؟

في الدراسة التي أجريت بين مارس 2016 ويوليو 2017، فحص الباحثون خصائص التعرف على تعبيرات الوجه الستة وهي "السعادة" و "الحزن" و "الخوف" و "الغضب" و "المفاجأة" و "الاشمئزاز".

قاموا بإجراء بحث على 107 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا وأكثر ، تم تشخيص إصابتهم بالخرف.

في النهاية، تم الكشف عن أن المريض المصاب بمرض جسم ليوي، يمكنه التعرف على السعادة وكان تعبير الوجه الوحيد الذي لم يتأثر بالشيخوخة وبداية المرض ومدته.

ووجدت الدراسة أن هؤلاء الأشخاص واجهوا أيضًا صعوبة في فهم التعبير عن الخوف.

الأعراض الأخرى لخرف أجسام ليوي

بصرف النظر عن صعوبة التعرف على معظم تعابير الوجه، قد يُظهر المريض المصاب بخرف أجسام ليوي أيضًا العلامات المبكرة التالية:

-هلوسة بصرية

-اضطرابات الحركة

-تنظيم ضعيف لوظائف الجسم

-مشاكل معرفية

-صعوبات النوم

-تقلب الانتباه

-الاكتئاب

-اللامبالاة

مضاعفات خرف أجسام ليوي

إذا شاهدت أيًا من علامات الخرف هذه أو كان لديك تاريخ عائلي من الخرف، فتحدث إلى طبيبك حول هذا الموضوع. يعد خَرَف أجسام ليوي حالة تقدمية، وإذا لم يتم الاعتناء به في الوقت المناسب، يمكن أن يتطور إلى حالات عقلية شديدة مثل:

-الخرف الشديد

-سلوك عدواني

-اكتئاب

-زيادة خطر السقوط والإصابة

-تفاقم علامات مرض باركنسون

-الموت ، في المتوسط ​​حوالي سبع إلى ثماني سنوات