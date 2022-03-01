شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة توضح الآثار الصحية لفيتامين D2 وD3.. أيهما أفضل لتقوية المناعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى باحثون بجامعتي سوري وبرايتون البريطانيتين دراسة للتحقيق في تأثير مكملات فيتامين (د) D2 و D3ومدى فوائدهم للصحة، وإلى ذلك الوقت فيتامين د2 له تأثير مشكوك فيه على الإنسان الصحة، وتناول البحث الذى نُشر في مجلة Frontiers in Immunology.، نشاط الجينات في دم الناس لمدة تزيد عن 12 أسبوعًا، وعلى عكس الآراء الشائعة ، اكتشف فريق البحث أن كلا النوعين من فيتامين (د) لم يكن لهما نفس التأثير، ووجدوا دليلًا على أن فيتامين D3 كان له تأثير تعديل على جهاز المناعة لتقوية الجسم ضد الأمراض الفيروسية والبكتيرية.

قال البروفيسور كولين سميث، المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة ساري، والذي بدأ هذا العمل أثناء وجوده في جامعة برايتون: "لقد أظهرنا أن فيتامين D3 يبدو أنه يحفز نظام إشارات الإنترفيرون من النوع الأول في الجسم - وهو جزء أساسي بجهاز المناعة الذي يوفر خط الدفاع الأول ضد البكتيريا والفيروسات. وبالتالي ، فإن حالة فيتامين د 3 الصحية قد تساعد في منع الفيروسات والبكتيريا من اكتساب موطئ قدم في الجسم.

وأضاف: "دراستنا تشير إلى أنه من المهم أن يتناول الناس مكملات فيتامين د 3 أو الأطعمة المدعمة بشكل مناسب خاصة في أشهر الشتاء".

على الرغم من أن بعض الأطعمة مدعمة بفيتامين د ، مثل بعض حبوب الإفطار والزبادي والخبز ، إلا أن القليل منها يحتوي بشكل طبيعي على الفيتامين، حيث يتم إنتاج فيتامين د 3 بشكل طبيعي في الجلد من التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية للأشعة فوق البنفسجية، بينما تنتج بعض النباتات والفطريات لفيتامين د 2.