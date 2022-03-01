شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 8 مصادر للبروتين النباتي.. أضفها إلى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأطعمة النباتية الغنية بالبروتينات، حيث تحتوي البروتينات النباتية على سعرات حرارية أقل من مصادر البروتين الحيواني، مما يجعلها مناسبة للأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن، لذا في هذا التقرير نتعرف على أفضل 8 مصادر للبروتين النباتي في نظامك الغذائي، بحسب موقع "Health".

فيما يلي قائمة ببعض أفضل البروتينات النباتية التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي:1. الفول والكينوا

تعتبر بعض المنتجات النباتية مثل الفول والكينوا والفول الحراتي من بين أغنى مصادر البروتين في النظام الغذائي النباتي، وهذه الأطعمة الغنية بالبروتين مفيدة إذا كنت ترغب في تعزيز صحة أمعائك.

2. العدس

يحتوي العدس على الكثير من البروتين والألياف والزنك والعناصر الغذائية الرئيسية، بما في ذلك الحديد والبوتاسيوم.

3. الحمص

الحمص المطبوخ غني بالبروتين، ويحتوي على حوالي 7.25 جرام لكل نصف كوب والحمص متعدد الاستعمالات ويمكن أن يؤكل ساخناً أو بارداً إلى جانب البروتين، فإن الحمص غني بألياف الحديد والفوسفور والبوتاسيوم والكربوهيدرات.

4. الفول السوداني

الفول السوداني غني بالبروتين ومليء بالدهون الصحية وقد يحسن صحة القلب، ويحتوي على حوالي 20.5 جرام من البروتين لكل نصف كوب.

يمكنك أيضًا تناول زبدة الفول السوداني لأن ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني تحتويان على ما يقرب من 7 جرامات من البروتين.

5. اللوز

يمكنك تناول اللوز بين الوجبات أو في الصباح إنه يوفر 16.5 جرام من البروتين لكل نصف كوب، كما أنها توفر كمية جيدة من فيتامين هـ والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وهو أمر رائع للبشرة والعينين.

6. منتجات الألبان

تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب واللبن والجبن والسمن مصادر رائعة للبروتين النباتي هذه جيدة للأطفال أيضًا.

7. البذور

البذور مغذية للغاية ولها عدد كبير من الفوائد الصحية وهناك الكثير من البذور التي تحتوي على البروتين، يمكنك تناول بذور مثل الشيا وكلاهما مفيد للصحة حيث يحتويان على كمية كبيرة من البروتين إلى جانب الفيتامينات والمعادن الأخرى.

8. الخضار

الخضراوات التي تحتوي على معظم البروتينات هي البازلاء والسبانخ والبروكلي واللفت وعيش الغراب هذه الخضار مفيدة أيضًا لصحتك العامة.