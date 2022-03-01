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القاهرة - سامية سيد - مسحة عنق الرحم هي عبارة عن فحص بسيط وسريع للكشف عن سرطان عنق الرحم، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على ماذا تكشف مسحة عنق الرحم عن صحتك؟ بحسب موقع " medicinenet".

ويتضمن اختبار فحص سرطان عنق الرحم جمع عينة من الخلايا من عنق رحم المرأة أثناء فحص الحوض الروتيني ويتم وضع الخلايا على شريحة زجاجية وملطخة بمادة تعرف باسم صبغة بابانيكولا، ثم يتم فحص الخلايا المصبوغة تحت المجهر للبحث عن التغيرات السابقة للخبيثة (قبل السرطان) أو الخبيثة (السرطانية).

في الغالبية العظمى من الحالات، يحدد اختبار عنق الرحم بالفعل التشوهات الخلوية الطفيفة قبل أن تتاح لهم فرصة أن تصبح خبيثة، وفي النقطة التي تكون فيها الحالة أكثر سهولة في العلاج.

لا تهدف مسحة عنق الرحم إلى الكشف عن أشكال أخرى من السرطان مثل سرطان المبيض أو المهبل أو الرحم.

يمكن اكتشاف سرطان هذه الأعضاء أثناء إجراء فحص الحوض، والذي يتم إجراؤه عادةً في نفس وقت فحص عنق الرحم.

متى يجب أن تجرى النساء مسحة عنق الرحم؟

تم تطوير إرشادات لفحص سرطان عنق الرحم والتي تشمل مدى تكرار النساء اللواتي يجب أن يخضعن لفحص عنق الرحم.

وتوصي كل من فرقة العمل الأمريكية للخدمات الوقائية (USPSTF) والجمعية الأمريكية للسرطان (ACS) بأن تخضع جميع النساء لفحص سرطان عنق الرحم كل 3 سنوات بين سن 21 و 65 عامًا.

ويتم الجمع بين مسحة عنق الرحم واختبار فيروس الورم الحليمي البشري (فيروس الورم الحليمي البشري ، السبب المعروف لسرطان عنق الرحم) ، والفحص كل 5 سنوات مقبول للنساء في سن 30 وما فوق.

لا يمنع الحمل المرأة من إجراء مسحة عنق الرحم، لذلك يمكن إجراء مسحة عنق الرحم بأمان أثناء الحمل.

لا يُنصح باختبار مسحة عنق الرحم للنساء اللواتي خضعن لعملية استئصال الرحم (مع إزالة عنق الرحم) في الحالات الحميدة.

يجب على النساء اللواتي خضعن لعملية استئصال الرحم حيث لم يتم إزالة عنق الرحم، والذي يسمى استئصال الرحم شبه الكلي، مواصلة الفحص باتباع نفس الإرشادات التي تتبعها النساء اللواتي لم يخضعن لعملية استئصال الرحم.

ما هي مسحة عنق الرحم غير الطبيعية؟

تُظهر مسحة عنق الرحم غير الطبيعية السرطان أو التغيرات السابقة للتسرطن في خلايا عنق الرحم.

من المهم بشكل خاص التعرف على الخلايا غير الطبيعية في المراحل المبكرة ، لأنه يمكن إجراء العلاج لإزالة الخلايا غير الطبيعية.