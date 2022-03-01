شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير للمصابين بهذه الأمراض.. تجنبوا تناول “الطماطم” والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :

كشفت عدة دراسات عن وجود بعض الفئات التي يحظر عليهم تناول الطماطم لكونها تشكل خطرا كبيرا على صحتهم.

وأوضحت الدراسات بحسب “العربية نت”، إلى أن هذه الفئات هم من يعانون من وجود حصوات بالكلى، والذين يعانون من أمراض بالمعدة، والمصابون بالتهاب وقرحة المعدة.

ويرجع السبب في منع هؤلاء من تناول الطماطم إلى أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض العضوية، ويُنصح من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات الطماطم مثل الكاتشب ومعجون الطماطم.

كما تحتوي الطماطم على محتويات حمضية دهنية زائدة، والتي تسبب الإسهال ويمكن أن يؤدي مكون يسمى “السالمونيلا” الموجود في الطماطم إلى اضطراب في المعدة بسبب الاستهلاك المفرط.