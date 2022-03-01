شكرا لقرائتكم خبر عن 8 أعراض مؤكدة لمتغير أوميكرون.. ماذا تفعل إذا ظهرت عليك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد انتشار متغير أوميكرون لكورونا في أجزاء مختلفة من العالم، حدد العلماء والأطباء الأعراض الرئيسية المرتبطة بالمتغير الجديد وتعلموا كيف يختلف عن أعراض فيروس كورونا الكلاسيكية، علاوة على ذلك، اكتشف الخبراء أيضًا متى من المحتمل ظهور أعراض أوميكرون، وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لا تتجاهل هذه الأعراض الخفيفة الشبيهة بالبرد

وفقًا لبيانات من دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا، فإن الأعراض الثمانية الشائعة لأوميكرون هي كما يلي:

- حكة الحلق

- آلام أسفل الظهر

- سيلان الأنف/ احتقان الأنف

- صداع الرأس

- إعياء وتعب

- العطس

- التعرق الليلي

- آلام الجسم

قارن الخبراء هذه الأعراض بالأعراض الخفيفة الشبيهة بالبرد التي نشعر بها مع نزلات البرد العادية أو الأنفلونزا.

ومع ذلك، يحث البروفيسور تيم سبيكتور، رئيس تطبيق دراسة أعراض ZOE في المملكة المتحدة، كل شخص يعاني من هذه الأعراض على اختبار نفسه على الفور.

متى يحتمل أن تصاب بهذه الأعراض وهل فترة الحضانة أقصر لمتغير أوميكرون؟

ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن "فترة حضانة كورونا" وهي الفترة الزمنية بين التعرض للفيروس وظهور الأعراض، هي في المتوسط ​​5-6 أيام ، ولكن يمكن أن تصل إلى 14 يومًا".

ومع ذلك ، مع ظهور متغير أوميكرون، يعتقد الخبراء أن فترة الحضانة قد تكون أقصر لأسباب مختلفة.

تشير البيانات المتاحة إلى أن أعراض أوميكرون قد تظهر في وقت مبكر بعد يومين من الاتصال الوثيق بشخص لديه أوميكرون.

قال ريان روتش ، الرئيس التنفيذي لشركة ديسكفري هيلث للتأمين الصحي في جنوب إفريقيا، إن الأدلة القصصية تشير إلى ظهور أعراض أوميكرون في غضون ثلاثة أيام.

ومع ذلك ، يوصي الخبراء بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام على الأقل لأن الأعراض قد تستغرق وقتًا أطول للظهور ، حتى بعد 14 يومًا من التعرض.

قد يكون فيروس كورونا لفترة طويلة احتمالاً للإصابة بعدوى أوميكرون الخفيفة

يعد كورونا طويل الأمد حالة تحدث لدى الأشخاص الذين لا يزالون يعانون من أعراض كورونا حتى بعد تعافيهم من المرض.

قالت ماريا فان كيركوف ، عالمة الأوبئة بالأمراض المعدية والقائدة الفنية لـ COVID-19 في منظمة الصحة العالمية (WHO) ، إنها لم تر أي بحث يشير إلى أن جزء الناجين من كورونا الذين أصيبوا بفيروس كورونا لفترة طويلة سيتغير مع متغير أوميكرون.

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض كورونا؟

يجب على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض كورونا أو يتعاملون مع مرضى كورونا المؤكدين عزل أنفسهم لمدة 5-10 أيام.

استمر في ارتداء الأقنعة وحافظ على مسافة اجتماعية واتبع نظافة اليدين المناسبة في حالة ظهور الأعراض ، لا تتواصل مع الأشخاص من حولك وتجنب الخروج من غرفتك ولا تقترب من أكثر الفئات ضعفًا مثل: أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.