شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: بعيدون عن تحقيق هدف تطعيم 70% من السكان بحلول منتصف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، أدى عدم المساواة في اللقاحات إلى تقييد عدد الجرعات التي تمكن مرفق كوفاكس COVAX من شحنها في النصف الأول من العام الماضي، مضيفا، نحن الآن نتغلب على العديد من قيود العرض والتسليم التي واجهناها العام الماضي، مع تسليم ما يقرب من 1.2 مليار جرعة من اللقاح، وتوقعات الإمداد لهذا العام.

وأضاف، يجب أن نحول انتباهنا الآن إلى كيفية ضمان أن جميع البلدان لديها ما يكفي من الاختبارات، والأكسجين الكافي لعلاج المرضى، ومعدات الوقاية الشخصية الكافية للحفاظ على سلامة العاملين الصحيين.

وقال، نحن بعيدون عن تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تطعيم 70% من سكان كل بلد بحلول منتصف هذا العام، بالإضافة إلى أهدافنا للاختبار والعلاج، مؤكدا إنه لدعم جهودنا لتحقيق هدف التطعيم الخاص بنا، أطلقت منظمة الصحة العالمية واليونيسف وجافي Gavi شراكة توصيل لقاح كورونا، لمساعدة استراتيجيات اللقاح من خلال المشاركة السياسية وتمويل التسليم والمساعدة الفنية والدعم المفاجئ.

ولتحقيق جميع أهدافنا، فإننا ندعو جميع البلدان إلى سد فجوة التمويل العاجلة البالغة 16 مليار دولار أمريكي لمسرع ACT، مؤكدا إن هذا أمر ضروري ليس فقط لإنقاذ الأرواح والسيطرة على الوباء، ولكن أيضًا لقيادة انتعاش عالمي شامل، والذي سيفيد جميع البلدان.

أنا ممتن لجنوب إفريقيا والنرويج لإطلاق الحملة التي تدعو البلدان إلى دفع "نصيبها العادل" إلى مجموعة توفير أدوات كورونا ACT Accelerator.

يجب أن تكون هذه أولوياتنا في مناقشاتنا اليوم وفي الأسابيع والأشهر المقبلة:

أولاً: يجب أن تلتزم كل دولة بتحقيق أهداف التطعيم والاختبار والعلاج ومعدات الوقاية الشخصية، والتركيز على التغلب على الاختناقات التي تواجهها.

ثانيًا: يجب على البلدان ذات الدخل المرتفع أن تساهم "بحصتها العادلة" في مسرع ACT ، بناءً على حجم اقتصادها.

ثالثًا: نحتاج إلى الحفاظ على المساواة في الوصول على رأس جدول أعمال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في أبريل، واجتماعات وزراء الصحة لمجموعة العشرين ومجموعة السبع في مايو.