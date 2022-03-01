شكرا لقرائتكم خبر عن هل النظام الغذائى يعرضك للشعور بالتعب.. 5 أطعمة يمكن أن تستبعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلعب الطعام دورًا دقيقًا في حياة الناس، وعلى الرغم من أن بعض الأطعمة يمكن أن تعزز الطاقة ، يمكن أن تحفز بعض الأطعمة الأخرى الإعياء.

هل شعرت يوما متعبه بعد وجبة دسمة؟ يمكن أن يعزى الإرهاق إلى الطعام المستهلك وكيف أثر ذلك على صحتك. تُعرف هذه الحالة باسم غيبوبة الطعام ، أو الإرهاق بعد الأكل / النعاس بعد الأكل.

الأطعمة المسببة للتعب

إليك بعض الأطعمة وفقا لموقع "healthline" التي قد تستنزفك جسديًا:

المقليات :

الالتهاب هو أحد أسباب الإرهاق، الاستهلاك المفرط للزيت والملح من خلال الأطعمة المقلية يمكن أن يترك جسمك متعبًا. هذا ينطبق أيضا على المقلية.

الخبز الأبيض:

تعتبر الأطعمة مثل الخبز الأبيض والمعكرونة مصدرًا لها الكربوهيدرات المكررة والتي يمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم في الجسم. يجب تجنب هذه الأطعمة إذا كنت ترغب في التخلص من الإرهاق. كبديل ، يمكنك اختيار الأطعمة التي لا تحتوي على الكربوهيدرات المكررة مثل المعكرونة النباتية وخبز الحبوب الكاملة وما إلى ذلك. يمكنك العثور على بعض أنواع المعكرونة النباتية هنا.

الحبوب السكرية:

الحبوب هي واحدة من وجبات الإفطار الأكثر شيوعًا.. لكن هل تعلم أن انتقاء الحبوب الخاطئة يمكن أن يتركك متعبًا طوال اليوم؟ يمكن أن تسبب الحبوب السكرية ارتفاعًا مفاجئًا وهبوطًا في مستويات السكر في الدم مما قد يؤدي إلى إرهاق غير مرغوب فيه.

الكافيين:

في محاولة لإبعاد التعب والنعاس ، قد يؤدي استهلاكك للكافيين إلى سحب بطاقة معكوسة ويزيد من إجهادك، قد يكون الشعور بالتوتر هو أول رد فعل على تناول الكافيين ، لكن التعب الذي يتبعه قد لا يكون شيئًا يتوقعه الكثيرون.

الأطعمة المصنعة:

من البرجر إلى النقانق الجاهزة لصنع اللحوم والمكونات الأخرى متاحة بسهولة في صناعة الأغذية سريعة الخطى هذه، تعتمد سلاسل الوجبات السريعة اعتمادًا كبيرًا على الأطعمة المصنعة نظرًا لطول عمرها الافتراضي وسهولة تحضيرها، ومع ذلك ، قد لا تكون الأطعمة المصنعة هي الاختيار الغذائي الأكثر صحة للأشخاص لأنها مليئة بالإضافات والمواد الحافظة والملح والسكر. يمكن أن يؤدي تناول نفس الشيء إلى التعب بسبب تدهور مستويات السكر في الدم والضغط ، والجهاز الهضمي ، والالتهابات.