شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد صحية لتناول الفاصوليا.. أبرزها تقليل مخاطر الإصابة بالقلب والسكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفاصوليا من أكثر الأطعمة التي يتم التقليل من قيمتها، على الرغم من تواضع هذه البقوليات الصغيرة، فهي تحتوى على العديد من الفيتامينات عندما تفكر فى تناول الأطعمة النباتية المليئة بالألياف المشبعة والبروتين، إذا لم تضعها ضمن نظامك الغذائي اليومي، فلابد أن تجربها وإضافتها إلى طبقك لفوائدها الصحية العديدة، وفقًا لما نشره موقع "wellandgood".

فوائد تناول الفاصوليا 1- الفاصوليا غنية بالألياف

الحفاظ على كمية عالية من الألياف في نظامك الغذائي هو عامل رئيسي عندما يتعلق الأمر بطول العمر، حيث يرتبط تناول الألياف بانخفاض خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع 2 وبعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى المساعدة على الشعور بالشبع من خلال توفير كميات كبيرة وإبطاء عملية الهضم.

2- الفاصوليا غنية بالعناصر الغذائية

غنية بحمض الفوليك والزنك والبوتاسيوم، من بين المغذيات الدقيقة الأخرى، وتوفر الفاصوليا البروتين دون بعض العيوب التي يمكن أن تأتي مع مصادر البروتين الحيواني، وأظهرت الدراسات أن تناول الفاصوليا يبدو مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالالتهابات المزمنة وأمراض القلب وبعض أنواع التدهور المعرفي.

3- الفاصوليا تعزز الميكروبيوم الصحي

نظرًا لأن الفاصوليا غذاء نباتي كامل غني بالألياف، فمن المحتمل أن تساعد في تعزيز ميكروبيوم صحي ومتوازن ، والذي بدوره يدعم العمليات في العديد من أنظمة الجسم.

4- الفاصوليا مصدر جيد للنشا المقاوم

بفضل محتواها العالي من الألياف والبروتينات، تميل الفاصوليا إلى الشعور بالشبع وتستغرق وقتًا أطول لهضمها، تشير هذه الصفات إلى أن تناول الفاصوليا يمكن أن يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم ويجعلك تشعر بالرضا لفترة طويلة بعد تناول الوجبة ، يمكن أن يساعد النشا المقاوم في الفاصوليا في تنظيم ارتفاع السكر في الدم.