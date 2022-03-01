شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد المشى على أصابع القدمين كثيرة.. أبرزها التخلص من الوزن الزائد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمشي فوائد كثيرة تحل على الجسم للمستمر على هذه العادة الجيدة، فعند الاستمرار في القيام بهذه العادة، فأنت تساهم بشكل كبير في تقوية جهازك المناعي، والحصول على جسم مشدود وعظام قوية، ولكن هل سمعت من قبل عن فوائد المشي علي أصابع القدمين؟.

أوضح التقرير المنشور عبر موقع " نوفوستي" الروسية، أن للمشي على أصابع القدمين العديد من الفوائد الصحية، ومن أبرزها تقوية العضلات، وأيضا التخلص من الوزن الزائد.

وحول ذلك، أوضحت الدكتورة يوليا بيلوسليودوفا أخصائية إعادة التاهيل، أن للمشي العديد من الفوائد الصحية، خاصة إذا كنت تقوم بالمشي على أصابع القدمين، حيث أن هذه العادة تساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة حرق الدهون بالجسم، وأيضا تقوية العضلات، وأعصاب الجسم.

وأكدت أخصائية إعادة التأهيل، إلى أن المشي على أصابع القدمين يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية عضلات الجسم، وزيادة تدفق الدم، وتقوية المستقبلات العصبية في القدم، فالقدم تتكون من عدد كبير من العظام والعضلات، ولذا فالمشي على أصابع القدمين يعد من الحيل الجيدة لتنشيط القدمين، وزيادة عضلات الساقين، وتقوية الظهر، كما أنه من التمارين الجيدة التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد، وتقوية القدمين للمشي الجيد.