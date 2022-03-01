شكرا لقرائتكم خبر عن تلف الكبد.. 4 علامات تدل على أن أكبر عضو لا يعمل بشكل صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو العضو الذى يخزن الدهون في الجسم ويستقلبها، وعندما يتجاوز مخزون الدهون في هذا العضو المستوى الآمن، يمكن أن يؤدى إلى مرض الكبد الدهني.

وبرغم من أن الكبد الكثير الدهون لا يأتي بأعراض بارزة في مراحله المبكرة، إلا أن تجاهل هذه الحالة مع مرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى 100 نوع مختلف من مشاكل الكبد، أحدها تندب الكبد المزمن، والمعروف أيضًا باسم التليف الكبدي- حالة مرتبطة بفشل الكبد والسرطان.

إذا توقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، فمن المحتمل أن تتراكم السموم مما يؤدي إلى حدوث التهاب مزمن، عادة ، يقوم الكبد بتصفية أكثر من 250 جالون من الدم كل يوم، ولكن بمجرد تعرضه لضرر لا يمكن إصلاحه، فقد تفقد قدرتك على هضم الطعام وستتوقف الأدوية عن مغادرة الجسم.

وفقا لموقع " healthline"، في معظم الحالات، فإن تلف الكبد يمكن أن تكون وراثية ومع ذلك، يمكن عكسه عن طريق اتباع النظام الغذائي الصحيح وتعديلات نمط الحياة.

بالنسبة لأولئك غير متأكدين من تلف الكبد ، يمكن أن تكون مراقبة العلامات مفيدة. ألقِ نظرة على أهم 4 أعراض منبهة لتلف الكبد.

فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يؤدي تلف الكبد، مثل سرطان القولون والمستقيم، إلى فقدان الوزن غير المبرر، وذلك لأن الكبد يلعب دورًا أساسيًا في عملية الهضم. لذلك ، عندما يعاني أكبر عضو في الجسم من ضرر ، فمن المرجح أن يفقد المرضى الشهية مما يؤدي مع مرور الوقت إلى فقدان الوزن.

اصفرار الجلد والعينين

إذا كنت قد أصبت بتلف في الكبد أو من تليف الكبد اليرقان لا بد أن يحدث، تحدث هذه الحالة عندما يفشل الكبد في التخلص من الصفراء - وهي مادة تؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين عند تراكمها، يمكن أن تساهم المستويات العالية من الصفراء في حدوث التهاب وانسداد في القناة الصفراوية، يعتبر اليرقان من أهم وأول أعراض أمراض الكبد.

آلام البطن

وفقًا لعيادة كليفلاند، يشكو معظم المرضى الذين يعانون من تلف الكبد من آلام في البطن، وعندما يتم الشعور بألم خافق خافت، إحساس بالطعن في الجزء العلوي الأيمن من البطن أسفل الضلوع مباشرة، فهو أحد أعراض تلف الكبد. يمكن أن يحدث هذا الألم بسبب تضخم الكبد بسبب تليف الكبد والتورم الناجم عن احتباس السوائل.

التعب المزمن

الشعور بالإرهاق بعد جلسة تمرين مكثفة أمر طبيعي - ومع ذلك ، إذا شعرت بالإرهاق طوال اليوم مع قلة الدافع وضباب الدماغ ، فهذا عرض رئيسي لتلف الكبد، إذا كنت تشعر بالإرهاق على مدار اليوم ، فاطلب رأي خبير طبي في أسرع وقت ممكن لتجنب خطر حدوث المزيد من الضرر.