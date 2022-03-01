شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أنواع من السرطان معرض لها إذا كنت تتناول هذا المشروب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزداد فرص الإصابة بالسرطان بنوعية الطعام المتناول والقيام بعادات وأنماط حياتية غير صحية، هذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات الطبية التي أقيمت حول هذا المرض الخبيث.

ونشر موقع "إكسبريس"، بحثًا حديثًا يؤكد أن هناك مشروبا واحدا يزيد من فرص الإصابة بـ7 أنواع من السرطان، وهو الكحوليات، التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان الأمعاء والثدي، والفم والكبد والحلق.

وأوضح التقرير، أن الكحوليات ليست فقط السبب الرئيسي للإصابة بالسرطان، ولكنها سبب من ضمن أسباب كثيرة، ومنها القيام باتباع عادات صحية وغذائية خاطئة، فمرض السرطان الخبيث هو خلايا في أجزاء الجسم تنمو وتتكاثر بشكل كبير، وتعرض الشخص للعديد من المضاعفات صحية.

وحث البحث علي ضرورة تعديل أسلوب الحياة لتقليل فرص الإصابة بالسرطان اللعين، وذلك عن طريق تناول الأطعمة الصحية، وممارسة الرياضة والإكثار من تناول السوائل والماء.

وقدم التقرير أبرز وأشهر أعراض الإصابة بمرض السرطان، ومنها الشعور بالإرهاق والتعب الشديد، وفقدان الوزن، وانتفاخ أو ظهور كتل في الجسم، الشعور بألم وصداع.