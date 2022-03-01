شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الحالات التى يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض ضغط الدم أمر مرغوب فيه ولا يسبب مشاكل لبعض الأشخاص ومع ذلك، بالنسبة للعديد من الأشخاص، يمكن أن يسبب انخفاض ضغط الدم بشكل غير طبيعي الدوخة والإغماء و في الحالات الشديدة، يمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم مهددًا للحياة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يمكن أن تتراوح أسباب انخفاض ضغط الدم من الجفاف إلى الاضطرابات الطبية الخطيرة من المهم معرفة سبب انخفاض ضغط الدم حتى يمكن علاجه.

بالنسبة لبعض الأشخاص، يشير انخفاض ضغط الدم إلى وجود مشكلة أساسية ، خاصةً عندما ينخفض ​​فجأة أو يكون مصحوبًا بعلامات وأعراض مثل"الدوخة أو الدوار، إغماء، رؤية مشوشة أو باهتة، غثيان، إعياء، قلة التركيز،صدمة".

الحالات التي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم

تشمل الحالات الطبية التي يمكن أن تسبب انخفاض ضغط الدم ما يلي:

-الحمل، نظرًا لتوسع الدورة الدموية بسرعة أثناء الحمل ، فمن المرجح أن ينخفض ​​ضغط الدم. هذا أمر طبيعي ، وعادة ما يعود ضغط الدم إلى مستواه الذي كان عليه قبل الحمل بعد الولادة.

-مشاكل قلبية، بعض أمراض القلب التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم تشمل الانخفاض الشديد في معدل ضربات القلب (بطء القلب) ، ومشاكل صمام القلب ، والنوبات القلبية ، وفشل القلب.

-مشاكل الغدد الصماء، يمكن أن يؤدي مرض الغدة الجار درقية ، وقصور الغدة الكظرية (مرض أديسون) ، وانخفاض نسبة السكر في الدم (نقص السكر في الدم) ، وفي بعض الحالات ، مرض السكري إلى انخفاض ضغط الدم.

-الجفاف، عندما يفقد جسمك كمية من الماء أكثر مما يستهلكه ، يمكن أن يسبب الضعف والدوخة والتعب، يمكن أن تؤدي الحمى والقيء والإسهال الشديد والإفراط في استخدام مدرات البول والتمارين الشاقة إلى الجفاف.

-فقدان الدم، فقدان الكثير من الدم ، مثل الإصابة الكبيرة أو النزيف الداخلي ، يقلل من كمية الدم في جسمك ، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في ضغط الدم.

-عدوى شديدة (تسمم الدم) عندما تدخل عدوى في الجسم إلى مجرى الدم ، يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في ضغط الدم يهدد الحياة يسمى الصدمة الإنتانية.

-رد فعل تحسسي شديد (الحساسية المفرطة)، تشمل المسببات الشائعة لهذا التفاعل الشديد والذي قد يهدد الحياة الأطعمة وبعض الأدوية وسموم الحشرات واللاتكس، يمكن أن تسبب الحساسية المفرطة مشاكل في التنفس وخلايا النحل والحكة وتورم الحلق وانخفاض خطير في ضغط الدم.

-نقص العناصر الغذائية في نظامك الغذائي، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 وحمض الفوليك والحديد إلى منع جسمك من إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم) ، مما يتسبب في انخفاض ضغط الدم.