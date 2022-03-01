شكرا لقرائتكم خبر عن «فهد الطبية»: 5 أعراض لنشاط الغدة الدرقية.. و3 طرق للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت مدينة الملك فهد الطبية أغراض نشاط الغدة الدرقية في الجسم، وأفضل الطرق للعلاج. وقالت فهد الطبية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن أعراض نشاط الغدة الدرقية تشمل: 1- القلق والارتعاش 2- التعرق وعدم تحمل الأجواء الحارة 3- الخفقان واضطرابات في نبضات القلب 4- نقصان في الوزن مع زيادة الشهية 5- تضخم الغدة في الدرقية وأوضحت فهد الطبية، أنه يمكن تشخيص الحالة من خلال تحليل لوظيفة الغدة الدرقية في الدم والذي يبين مستوى هرمونات الغدة الدرقية. أما عن أفضل طرق العلاج فهي كالتالي: – عن طريق الأدوية – اليود المشع – الجراحة

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