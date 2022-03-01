شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل تناول الزنك في جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الزنك من المغذيات الدقيقة الضرورية لدعم المناعة وصحة الخلايا، وأحد أهم العناصر الغذائية للنمو الأمثل للطفولة ولمكافحة الالتهابات، أكد مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، أن الأطفال يحتاجون إلى الزنك لينمو ويتطور، الزنك معدن مهم لوظيفة المناعة والتئام الجروح وحواس الشم والتذوق، ومن المهم تناول الأطعمة المحتوية على الزنك لتلبية الاحتياجات الغذائية، إليك ما يفعله تناول الزنك لجسمك، وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

1 - دعم المناعة

تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن ما بين 17٪ و30٪ من سكان العالم يعانون من نقص في الزنك، ما قد يؤثر على النتائج الصحية، الزنك هو معدن نادر له تأثيرات حاسمة على فعالية الخلايا والسيتوكينات في أنظمتنا المناعية الفطرية والتكيفية، يساعد الزنك في محاربة الفيروسات، ويحمينا من أضرار الجذور الحرة لخلايانا، وقد ثبت أنه يقصر مدة الزكام عند تناوله كمكمل غذائي، يوجد الزنك بمستويات عالية في المحار ولحم البقر وسرطان البحر، وكميات أقل في البقوليات وبذور اليقطين والكاجو وغيرها من المكسرات والبذور.

2 - تقليل الإجهاد التأكسدي

الكمية اليومية الموصى بها من الزنك هي 8 مجم للنساء و11 مجم للرجال البالغين ، ولكن تظهر الأبحاث أن تناول المزيد قليلاً يمكن أن يؤدي إلى فوائد رائعة لإصلاح الحمض النووي وتقليل الإجهاد التأكسدي.

3 - الحماية من الشمس

الزنك هو أداة فعالة بشكل لا يصدق للمساعدة في الحماية من أضرار أشعة الشمس ، الزنك (أكسيد) هو أحد مرشحي أشعة الشمس الفيزيائية القادرة على تحويل الأشعة فوق البنفسجية ، وحماية الجلد من أضرار أشعة الشمس مثل الشيخوخة المبكرة.

4 - التئام الجروح

يلعب الزنك دورًا رئيسيًا في كل جزء من عملية التئام الجروح ، من تخثر الدم إلى تكوين الندوب، دور الزنك في التئام الجروح متعدد العوامل ، وهو ضروري لتخليق الكولاجين والبروتين ، وتكاثر الخلايا ، ووظيفة المناعة ، وكلها ضرورية لتجديد الأنسجة وإصلاحها، فهو ضروري لإنتاج الأجسام المضادة ولعمل الخلايا الليمفاوية بشكل سليم ويلعب دورًا رئيسيًا في عدة خطوات من عملية تخثر الدم، يحفز الزنك نشاط أكثر من 100 إنزيم ، وفي مراحل التكاثر وإعادة التشكيل في التئام الجروح ، يكون ضروريًا من أجل تحقيق استقرار الغشاء ونضوج الكولاجين .

ما هي مخاطر الإفراط في تناول الزنك؟

وفقًا للمعاهد الوطنية للصحة ، يجب ألا يتناول البالغون أكثر من 40 مجم من الزنك يوميًا، تشمل الآثار الجانبية للإفراط في تناول الزنك فقدان الشهية والغثيان والإسهال والصداع والقيء وتشنجات البطن.