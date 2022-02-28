شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير طبي.. 3 فئات يُحظر عليهم تناول الطماطم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تعد الطماطم من النكهات الشهية التي يحبها الجميع، وهي العنصر الأساسي في طبق السلطة الصحي، لكن وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض الفئات التي يحظر عليها تناول الطماطم.

وأشارت الدراسات إلى حظر تناول الطماطم على 3 أنواع من البشر، كونها تشكل خطرا كبيرا على صحتهم، وحددت أنواع البشر التي يجب عليهم عدم تناول الطماطم وهم كالتالي:

1- من يعانون من وجود حصوات بالكلى.

2- من يعانون من أمراض بالمعدة.

3- المصابون بالتهاب وقرحة المعدة.

ويرجع السبب في منع هؤلاء من تناول الطماطم إلى أنها تحتوي على كمية كبيرة من الأحماض العضوية، ويُنصح من يعاني من هذه الأمراض بضرورة تناول مشتقات الطماطم مثل الكاتشب ومعجون الطماطم.