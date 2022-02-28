شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فوائد مذهلة لتناول البرقوق المجفف.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البرقوق المجفف من أكثر الأطعمة المفيدة لصحتك، حيث له العديد من الفوائد الصحية المختلفة، من صحة الجهاز الهضمي إلى الحفاظ على العظام، وتحسين الاستجابة المناعية، ومرض السكري وتصلب الشرايين والشعور بالشبع، في هذا التقرير نتعرف على 4 فوائد مذهلة لتناول البرقوق المجفف تحتاج لمعرفتها، بحسب موقع " goodhousekeeping".

فوائد البرقوق المجفف يمكن أن يدعم صحة العظام

وجدت دراسة جديدة أن النساء اللواتي يعانين من هشاشة العظام بعد سن اليأس يأكلن 5-6 حبات برقوق يوميًا لمدة ستة أشهر كانا فعالين في منع فقدان العظام.

وجدت الأبحاث السابقة أيضًا أن تناول 10-12 حبة برقوق يوميًا لمدة عام واحد كان مرتبطًا بزيادة كثافة المعادن في العظام وتحسين مؤشرات دوران العظام لدى النساء بعد سن اليأس.

قد يعزز صحة القلب

تلبي وجبة البرقوق 11٪ من القيمة اليومية للألياف ، والتي تلعب دورًا في خفض نسبة الكوليسترول في الدم.

وجد البحث الأولي من جامعة كاليفورنيا ، أن الرجال الذين يعانون من ارتفاع معتدل في الكوليسترول كانوا قادرين على تقليل كوليسترول LDL الكلي و "الضار" بعد تناول حوالي 12 حبة برقوق يوميًا.

دعم الهضم الصحي:

قد يكون محتوى الألياف في البرقوق مفيدًا لتأثيره الملين، لكن العلماء يشيرون إلى مزيج من الألياف والمركبات الفينولية والسوربيتول داخل البرقوق والتي من المحتمل أن تكون هي السبب.

تدعم الأبحاث أن البرقوق يمكن أن يزيد بشكل كبير من وزن وتكرار البراز، مما يجعله بديلًا طبيعيًا رائعًا لتعزيز وظيفة الأمعاء الصحية.

له خصائص مضادة للالتهابات

نظرًا لأن البرقوق المجفف غني بالبوليفينول ، فإن مضادات الأكسدة هذه يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من تلف الحمض النووي.

مقارنةً بالبرقوق الطازج ، فإن البرقوق المجفف عند درجة حرارة 60 و 85 درجة مئوية قد يحتوي في الواقع على نشاط مضاد للأكسدة أعلى.

فوائد عصير البرقوق

يستخدم عصير القراصيا أو البرقوق المجفف الدافئ نفسه لفترة طويلة كعلاج طبيعي للإمساك أيضًا.

من المحتمل أن يكون تناول عصير البرقوق فعالاً من حيث صحة العظام إلى حد ما، ولكن بيانات التجارب السريرية تختبر تأثيرات البرقوق الكامل على صحة العظام.

كم عدد البرقوق الذي يجب أن تتناوله في اليوم؟

عدد البرقوق الذي يجب أن تأكله في اليوم يعتمد على حجم البرقوق نفسه، لكن البحث الحالي يوصي بخمسين جرامًا من البرقوق يوميًا وهو ما يعادل حوالي 5 إلى 6 حبات برقوق.

إذا لم تكن معتادًا على تناول البرقوق أو الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف، فابدأ ببطء مع 1 إلى 2 حبة برقوق يوميًا ، واعمل تدريجيًا في طريقك.

بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون كمية قليلة من الألياف في نظامهم الغذائي ، يوصى عمومًا بإدخال البرقوق تدريجيًا ، وتجنب أكل البرقوق على معدة فارغة وتناوله على مدار اليوم.