شكرا لقرائتكم خبر عن 7 طرق طبيعية لتبيض الأسنان فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدي الكثير من العوامل فى تغيير لون الاسنان والبهتان والاصفرار وفقدان بريقها الأبيض اللامع، يمكن أن تتسبب بعض الأطعمة في تلطيخ المينا ، وهي الطبقة الخارجية لأسنانك بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يتسبب تراكم البلاك على أسنانك في جعلها تبدو صفراء.

وحسب ما ذكره موقع healthline يمكن علاج هذا النوع من تغير اللون عادةً باستخدام علاجات التنظيف والتبييض المنتظمة ومع ذلك ، في بعض الأحيان تبدو الأسنان صفراء بسبب تآكل طبقة المينا الصلبة ، وكشف العاج تحتها.

وفيما يلي طرق بسيطة يمكنك من خلالها تبييض أسنانك بشكل طبيعي وهى: 1: صودا الخبز

تتمتع صودا الخبز بخصائص تبييض طبيعية ، وهذا هو سبب كونها مكونًا شائعًا في معجون الأسنان التجاري وهى مادة كاشطة خفيفة يمكن أن تساعد في فرك البقع السطحية على الأسنان.

2: استخدم بيروكسيد الهيدروجين

بيروكسيد الهيدروجين هو عامل تبييض طبيعي يقتل البكتيريا في فمك ، حيث تحتوي العديد من منتجات التبييض التجارية على بيروكسيد الهيدروجين ، ولكن بتركيز أعلى بكثير مما تستخدمه.

وجدت دراسة أخرى أن التنظيف باستخدام معجون أسنان تجاري يحتوي على صودا الخبز والبيروكسيد مرتين يوميًا أدى إلى 62٪ أسنان ناصعة البياض في 6 أسابيع .

طريقة أخرى لاستخدام بيروكسيد الهيدروجين هي مزجه مع صودا الخبز لعمل معجون أسنان. امزج ملعقتين صغيرتين من بيروكسيد الهيدروجين مع ملعقة صغيرة من صودا الخبز وفرش أسنانك برفق بالخليط.

3: تناول الفاكهة والخضروات

قد يكون اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات مفيدًا لجسمك وأسنانك، في حين أنها ليست بديلاً عن تنظيفها بالفرشاة ، يمكن أن تساعد الفواكه والخضروات المقرمشة والنيئة في فرك البلاك بعيدًا أثناء المضغ، وتعتبر الفراولة والأناناس نوعان من الفاكهة التي يُزعم أنها تساعد في تبييض أسنانك.

4: منع بقع الأسنان قبل حدوثها

في حين أن أسنانك صفراء بشكل طبيعي مع تقدمك في العمر ، إلا أن بعض الأشياء يمكن أن تساعد في منع البقع على أسنانك وذلك عن طريق الحد من تلطيخ الأطعمة والمشروبات حيث تشتهر القهوة والنبيذ الأحمر والصودا والتوت الداكن بتلوين الأسنان.

5: قلل من تناول السكر

إذا كنت تريد أسنانًا أكثر بياضًا ، قلل من تناول السكر ، حيث يدعم النظام الغذائي الغني بالسكر نمو المكورات العقدية الطافرة ، وهي النوع الأساسي من البكتيريا التي تسبب البلاك والتهاب اللثة عندما تستهلك طعامًا سكريًا ، تأكد من تنظيف أسنانك بعد فترة وجيزة.

6: احصل على الكثير من الكالسيوم في نظامك الغذائي

يحدث بعض تلون الأسنان بسبب تآكل المينا وكشف العاج تحته، وهو اللون الأصفر لذلك ، فإن أي شيء تفعله لتقوية مينا أسنانك سيساعد في الحفاظ على أسنانك بيضاء لؤلؤية، قد تساعد الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، مثل الحليب والجبن والبروكلي ، في حماية أسنانك من تآكل المينا.

7: لا تقلل من أهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط

في حين أن بعض تلون الأسنان يأتي بشكل طبيعي مع تقدم العمر ، إلا أنه ناتج إلى حد كبير عن تراكم البلاك، يمكن أن يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط على بقاء أسنانك بيضاء عن طريق تقليل البكتيريا في فمك ومنع تراكم البلاك.