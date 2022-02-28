شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض ضغط.. 5 عادات اتبعها يوميا لتجنب الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق على ارتفاع ضغط الدم "القاتل الصامت"، لا يعاني معظم المصابين بارتفاع ضغط الدم من أعراض يمكن التعرف عليها ، لذلك ، من خلال معرفة أن أحد الوالدين أو أي فرد آخر من عائلتك يعاني من ارتفاع ضغط الدم ، فأنت تعلم أنه قد يكون لديك استعداد وراثي للإصابة بارتفاع ضغط الدم ، هذا يعني أن فحص عادات الأكل الخاصة بك وممارسات نمط الحياة لأفراد عائلتك يمكن أن يطلعك على التغييرات التي قد تحتاج إلى القيام بها إذا كنت ترغب في تجنب نفس المصير، وهناك سبب وجيه لأخذ الوقت الكافي للتحقيق لأن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى أمراض مزمنة خطيرة مثل أمراض القلب والفشل الكلوي والسكتة الدماغية، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

عادات الأكل الصحية لتجنب ارتفاع الضغط: 1- تناول الطعام الطازج:

من خلال القيام بذلك بانتظام ، ستقلل تلقائيًا من كمية الملح في نظامك الغذائي، والصوديوم له تأثير كبير على ضغط الدم.

2 - تقليل الدهون المشبعة:

قلل من استهلاك اللحوم في الوجبات إلى حصة تبلغ حجم راحة يدك تقريبًا ، قم بتقليل الدهون من جميع قطع اللحوم ، واختر منتجات الألبان قليلة الدسم ، وتناول الكثير من الفواكه والخضروات والألياف التي تستهلكها يوميًا

فالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة تخلق العاصفة المثالية من المشاكل على صحة القلب ، وتسد الشرايين ، وتزيد من نسبة الكوليسترول الضار (LDL) ، وتساهم في ارتفاع ضغط الدم.

3 - الحد من اللحوم المصنعة :

لا يقتصر الأمر على اللحوم المصنعة مثل السجق واللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، بل إنها محملة بالصوديوم والمواد الحافظة الأخرى غير الصحية لقلبك

أكدت إحدى الدراسات في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، أن النساء اللائي تناولن أكثر من خمس حصص من اللحوم الحمراء المصنعة في الأسبوع كان لديهن معدل أعلى من ارتفاع ضغط الدم بنسبة 17٪ مقارنة بالنساء اللائي تناولن أقل من حصة في الأسبوع.

4 - اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط:

يعتمد نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على الأطعمة التقليدية للبلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط ​​ويركز على الأطعمة النباتية ، مثل الخضروات والبقوليات والفواكه والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والأعشاب وبعض الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان، زيت الزيتون هو المصدر الرئيسي للدهون، يتجنب في الغالب الأطعمة المصنعة والحلويات واللحوم الحمراء.

5- الحصول على البوتاسيوم:

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية ، فإن البوتاسيوم المعدني الأساسي يخفف التوتر على جدران الأوعية الدموية ، مما يؤدي بدوره إلى خفض ضغط الدم، يساعد كليتيك على إزالة الصوديوم من جسمك عن طريق التبول ، من المهم الحصول على ما يكفي من البوتاسيوم في نظامك الغذائي لمنع ارتفاع ضغط الدم، تشمل المصادر الرئيسية الفاصوليا والعدس والبقوليات الأخرى والموز والخضروات الورقية والبروكلي والمكسرات.