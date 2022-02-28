ما هو تأير الأنيميا الحادة على صحتك؟

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القاهرة - سامية سيد - يحدث فقر الدم عندما لا يكون هناك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لنقل الأكسجين إلى أعضاء الجسم نتيجة لذلك من الشائع الشعور بالبرد وأعراض التعب أو الضعف، حيث يوجد العديد من أنواع فقر الدم المختلفة، ولكن النوع الأكثر شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فيمكنك البدء في تخفيف أعراض هذا النوع من فقر الدم عن طريق إضافة الحديد إلى نظامك الغذائي.

من هو الأكثر عرضة للإصابة بفقر الدم؟، يجيب على هذا السؤال موقع clevelandclinic حيث يمكن لأي شخص أن يصاب بفقر الدم ، على الرغم من أن الفئات التالية معرضة لخطر أكبر:

-النساء، يمكن أن يؤدي فقدان الدم خلال فترات الدورة الشهرية والولادة إلى الإصابة بفقر الدم. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان لديك فترات غزيرة أو حالة مثل الأورام الليفية .

-الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وسنتين، حيث يحتاج الجسم إلى مزيد من الحديد أثناء طفرات النمو.

-الرضع، قد يحصل الرضع على كمية أقل من الحديد عند الفطام من حليب الأم أو الحليب الاصطناعي إلى الطعام الصلب، الحديد من الأطعمة الصلبة لا يمتصها الجسم بسهولة.

-الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، من المرجح أن يتناول الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أنظمة غذائية فقيرة بالحديد وبعض الأمراض المزمنة.

ما هي علامات وأعراض فقر الدم؟

تظهر العديد من العلامات والأعراض في جميع أنواع فقر الدم ، مثل التعب وضيق التنفس والشعور بالبرد، البعض الآخر يشمل:

دوار أو ضعف.

صداع الراس.

التهاب اللسان.

جلد شاحب ، جلد جاف ، أو جلد سهل الكدمات.

حركة غير مقصودة في أسفل الساق ( متلازمة تململ الساقين ).

ضربات قلب سريعة.

كيف يؤثر فقر الدم على الجسم؟

يمكن أن يكون لفقر الدم تأثيرات أخرى على جسمك بالإضافة إلى الشعور بالتعب أو البرودة. من العلامات الأخرى التي تشير إلى نقص الحديد وجود أظافر هشة أو على شكل ملعقة واحتمال تساقط الشعر، قد تجد أن حاسة التذوق لديك قد تغيرت ، أو قد تشعر بطنين في أذنيك.

قد تؤدي الأنواع المختلفة من فقر الدم إلى مشاكل خطيرة أخرى، و غالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بفقر الدم المنجلي من مضاعفات في القلب والرئة.

إذا كنت تعاني من فقر الدم الذي لم يتم علاجه ، فقد يؤدي ذلك إلى عدم انتظام ضربات القلب أو تضخم القلب أو قصور القلب، أنت أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والاكتئاب.