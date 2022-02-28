أفضل 9 أنواع من الأطعمة التي تحرق دهون البطن بسرعة

بيروت - نادين محمد -

أطعمة عديدة تساعد على حرق دهون البطن يجب تناولها؛ التي تساعد على تنحيف الخصر ومحاربة مقاومة الإنسولين وأمراض القلب والسكري.

إليك بعض الأطعمة التي تعمل على حرق دهون البطن وأفضل 9 أنواع من الأطعمة التي تحرق دهون البطن بسرعة.

1. الفواكه

الفواكه غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة وتعمل الألياف الغذائية على تحسين الهضم وتحسين التمثيل الغذائي، وتساعد على خفض ضغط الدم.

تعد الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والكيوي واليوسفي والليمون الطازج مصادر جيدة لمضادات الأكسدة ولها خصائص مضادة للميكروبات.

تشمل الفواكه الأخرى التي تحرق الدهون التفاح والبطيخ والعنب والفراولة. ومع ذلك يجب التأكد من عدم المبالغة في تناول الفاكهة. على الرغم من احتوائها على الكثير من الفيتامينات والمعادن، إلا أنها تحتوي أيضاً على السكر.

2. البقول

البقول غنية بالبروتين وقليلة السعرات الحرارية والدهون. يساعد البروتين الخالي من الدهون الموجود في البقول على بناء كتلة عضلية خالية من الدهون، ويسرع عملية التمثيل الغذائي، ويحسن وظائف الجسم بشكل عام.



3. السمك

تعتبر الأسماك مصادر كبيرة للبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية تساعد البروتينات في بناء العضلات، كما أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تقلل الالتهاب في الجسم وتزيد من معدل الأيض أيضاً، كلما انخفض الالتهاب، قلت فرص اكتساب الوزن الناجم عن الإجهاد والالتهاب.

4. اللوز

يحافظ اللوز على معدتك ممتلئة لفترة طويلة بسبب محتواه الصحي من الدهون والبروتين، فهو مصادر جيدة للعناصر الغذائية للنباتيين لحرق الدهون. كما أنه غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تزيد من الطاقة والتمثيل الغذائي.



5. الفول والبقوليات

الفاصوليا والبقوليات مصادر جيدة للبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن. يمكن أن يساعد تناولها بانتظام في قمع آلام الجوع، وبالتالي منع الإفراط في تناول الطعام. كما أنها مصادر كبيرة للبروتين للنباتيين. حاول مزج ثلاث بقوليات مختلفة لتزويد جسمك بمغذيات دقيقة مختلفة.



6. السبانخ والخضروات الخضراء الأخرى

الخضروات مثل السبانخ، واللفت، والكرنب، والفجل الأخضر، والجزر، والبروكلي، واللفت غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، والألياف الغذائية يمكن أن تساعد هذه الخضروات في تقليل دهون البطن عن طريق زيادة الشبع وتقليل الالتهاب والمساعدة في الهضم.

7. منتجات الألبان

يوصَى بمنتجات الألبان كاملة الدسم؛ لأنها مليئة بالعناصر الغذائية ويمكن أن تبقيك مشبعاً لفترة طويلة، وبالتالي تساعد في إنقاص الوزن.

الحليب منزوع الدسم يخلو من هذه العناصر الغذائية، ولا يمنع آلام الجوع بشكل فعال مثل منتجات الألبان كاملة الدسم.



8. دقيق الشوفان

الشوفان غني بالألياف ويساعد على الهضم. تحتوي على ألياف وكربوهيدرات غير قابلة للذوبان، والتي تحد من جوعك وتمنحك الطاقة لممارسة التمارين.

تناول دقيق الشوفان في الصباح مع بعض زبدة الجوز أو المكسرات للحصول على بروتين مضاف. عند شراء دقيق الشوفان، نتأكد من اختيار نوع عديم النكهة؛ لأن الشوفان المنكه يحتوي على السكر والمواد الكيميائية.



9. زبدة الفول السوداني

تعتبر زبدة الفول السوداني خياراً رائعاً لوجبة الإفطار أو العصائر. تعد غنية بالبروتين وفيتامين "هـ" والحديد والبوتاسيوم والزنك ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية والبوليفينول، فتناول حفنة من الفول السوداني المنقوع أو المسلوق وجبة خفيفة للحد من آلام الجوع. لا يجب أن نفرط في تناول الكثير من الفول السوداني؛ لأنه غني بالسعرات الحرارية.

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