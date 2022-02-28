شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو منظار المثانة وأهميته لتشخيص التهابات المسالك البولية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منظار المثانة هو فحص داخل المثانة والإحليل، وهو الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة إلى خارج الجسم، ويستخدم الطبيب الذي يجري الفحص منظار المثانة - يقوم الطبيب بإدخال منظار المثانة في مجرى البول للمريض، وتقوم العدسة الصغيرة بتكبير البطانة الداخلية للإحليل والمثانة، ما يسمح للطبيب بالرؤية داخل المثانة ويمكن استخدام منظار المثانة لعلاج أو تشخيص مشاكل المسالك البولية.

فى سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أسباب إجراء منظار المثانة، بحسب موقع "medicine net".

قد يقوم الطبيب بإجراء منظار المثانة لمعرفة سبب العديد من أمراض الجهاز البولي، بما في ذلك

-التهابات المسالك البولية المتكررة

-الدم في البول، وهو ما يسمى بيلة دموية

-حاجة متكررة وعاجلة للتبول

-وجود خلايا غير عادية في عينة البول

-التبول المؤلم أو آلام الحوض المزمنة أو التهاب المثانة الخلالي / متلازمة المثانة المؤلمة

-انسداد المسالك البولية الناجم عن تضخم البروستاتا أو بعض التضيق غير الطبيعي في المسالك البولية

حصوة في المسالك البولية ، مثل حصوات الكلى

نمو غير عادي أو ورم أو ورم أو سرطان في المسالك البولية

ما هي الاستعدادات لمنظار المثانة؟

يجب على الأشخاص الذين يقومون بإجراء تنظير المثانة أن يسألوا طبيبهم عن أي تعليمات خاصة وفي معظم الحالات ، بالنسبة لمنظار المثانة ، سيتمكن الأشخاص من تناول الطعام بشكل طبيعي في الساعات التي تسبق الاختبار.

قد يُطلب من المرضى إعطاء عينة بول قبل الاختبار للتحقق من وجود عدوى يجب عليهم تجنب التبول لمدة ساعة قبل هذا الجزء من الاختبار.

منظار المثانة هو أداة تستخدم لفحص مجرى البول والمثانة.

بعد تنظير المثانة يجب على المرضى:

اشرب كوبين من الماء كل ساعة لمدة ساعتين

الإبلاغ عن أي مشاكل ، مثل البول الدموي الذي يستمر أكثر من 24 ساعة بعد الاختبار

ألم حاد

قشعريرة

حمى