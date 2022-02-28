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شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من مدينة الملك عبدالله الطبية للوقاية من الإصابة بالعمى والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجهت مدينة الملك عبدالله الطبية، عدة نصائح، للوقاية من الإصابة بالعمى، من أهمها التحكم بالسكري والجلوكوما وإجراء الفحوصات الدورية للعين.
وأوضحت مدينة الملك عبدالله، أنه للوقاية من العمى يجب الحرص على اتباع النصائح التالية وهي: إجراء الفحص الدوري للعين، وحماية العين من الإصابات، إضافة إلى الوقاية من الأمراض المعدية.
وأضافت أنه يجب أيضا التحكم بالأمراض التي يمكن أن تسبب العمى مثل السكري والجلوكوما، ومراجعة طبيب العيون فورا عند ملاحظة أي تغيير بالنظر.
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