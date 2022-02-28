شكرا لقرائتكم خبر عن هل اتباع دايت الصيام المتقطع له أضرار؟.. اعرف الإجابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصيام المتقطع من أشهر طرق فقدان الوزن، وعلى الرغم من فوائده العديدة إلا إن له أضرار قد يسببها، فى هذا التقرير نتعرف على دايت الصيام المتقطع وفوائده وأضراره، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لماذا يحظى دايت الصيام المتقطع بشعبية كبيرة؟

يوصي الجميع بالصيام المتقطع، فهو يحد من فترة تناول الطعام والتي تقطع خلاله تمامًا نطاق الحصول على سعرات حرارية إضافية وهو أمر غير ممكن في أشكال أخرى من فقدان الوزن.

الفكرة العامة لفقدان الوزن هي تقليل دخول السعرات الحرارية إلى الجسم، ويُنظر إلى الصيام المتقطع على أنه أكثر الطرق الواعدة للقيام بذلك.

ومن فوائد فترات الصيام الممتدة (تتجاوز الوقت المعتاد بين الوجبات) تعزز الإصلاح الخلوي، وتحسن حساسية الأنسولين، وتزيد من مستويات هرمون النمو البشري ، وتغير التعبير الجيني بطريقة تعزز طول العمر والحماية من الأمراض ، وفقًا لتقرير صادر عن هارفارد هيلث .

ما هي أنواع الصيام المتقطع؟

هناك أشكال مختلفة من الصيام المتقطع جنبًا إلى جنب مع تقنية "تقليل فترة الأكل" المعروفة:

-الصيام الدوري: وهو عندما يدخل الجسم في صيام منتظم مرة أو مرتين في الأسبوع حيث يسمح للجسم فقط بـ 500-600 سعرة حرارية في اليوم.

-صيام اليوم البديل: في هذه الحالة ، يُسمح للجسم كل يوم بديل فقط بنسبة 25 ٪ من الكمية المعتادة من الطعام.

-صيام اليوم البديل: في صيام اليوم البديل ، يخضع الجسم للصيام الصارم كل يوم متبادل.

-الأكل المقيد بوقت: هذا هو أسلوب الصيام المتقطع الشائع اتباعه في هذه الحالة يمر الجسم بفترة صيام لساعات طويلة مع تناول الطعام لساعات قليلة فقط.

كيف يضر الصيام المتقطع؟

الصوم المتقطع صعب للغاية يمر الجسم بالكثير من الصيام بحيث يتم حرق الدهون الزائدة هذا الصيام الصارم له طريقته في التعامل مع الجسم، بينما يتكيف البعض مع هذا الشكل من أشكال الصيام، يجد الكثيرون صعوبة في التأقلم.

قد يجبرك على الإفراط في تناول الطعام

العقل البشري يستعد دائمًا للأزمة لوحظ في كثير من الحالات دفع بيولوجي لتناول المزيد من الطعام قبل فترة الصيام فقط لأنهم يضطرون إلى الصيام لفترة طويلة، غالبًا ما ينتهي بهم الأمر بتناول الطعام أكثر مما هو مطلوب.

هذا يزعج الهدف العام من اتباع الصيام المتقطع لا يحصل الجسم على الدهون الزائدة في الجسم.

قد يؤثر على مزاجك

نوبة الصوم الطويلة لا تفيد الحالة المزاجية قد يعاني البعض من التهيج والصداع والخمول والتعب أثناء الصيام المتقطع. بسبب الحالة المزاجية السيئة، قد ينزعج النظام البيئي الشخصي والمهني للفرد أيضًا في هذه العملية.

تاثيره على كبار السن..

يجب على كبار السن الذين يخططون لفقدان الوزن تجنب الصيام المتقطع في الشيخوخة يفقد الناس كتلة العضلات، وقد يصابون بالهزال.

قال الخبراء أن أولئك الذين يعانون من زيادة الوزن بشكل طفيف قد يفقدون المزيد من الوزن في هذه العملية، وخلال الشيخوخة، يصاب الناس بعدد من المضاعفات الصحية التي تتطلب منهم تناول الأدوية والوجبات المتكررة.

قد يؤثر على من يتعاطون الأدوية..

حذر خبراء الصحة من الصيام المتقطع لمن يتناولون الأدوية. الأشخاص الذين يحتاجون إلى تناول أدويتهم مع الطعام - لتجنب الغثيان أو تهيج المعدة - قد لا يصابون بشكل جيد مع الصيام.

كما أن الأشخاص الذين يتناولون أدوية القلب أو ضغط الدم قد يكونون أكثر عرضة للمعاناة من اختلالات خطيرة في البوتاسيوم والصوديوم عند"إعادة الصوم".

يجب على مرضى السكري الامتناع عن ممارسة الصيام المتقطع لأن أجسامهم تحتاج إلى الطعام والأدوية على فترات منتظمة.