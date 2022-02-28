شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض وأسباب الإصابة بقرحة الفراش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرحة الفراش هي إصابات بالجلد والأنسجة الكامنة ناتجة عن الضغط المطول على الجلد و غالبًا ما تظهر قرح الفراش على الجلد الذي يغطي المناطق العظمية من الجسم، مثل الكعبين والكاحلين والفخذين.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic يعاني الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بقرح الفراش من حالات طبية تحد من قدرتهم على تغيير أوضاعهم أو تجعلهم يقضون معظم وقتهم في السرير أو الكرسي.

يمكن أن تتطور قرح الفراش على مدار ساعات أو أيام، و تلتئم معظم القروح بالعلاج ، لكن بعضها لا يشفي تمامًا و يمكنك اتخاذ خطوات للمساعدة في منع تقرحات الفراش ومساعدتها على الشفاء.

- تغيرات غير عادية في لون البشرة أو ملمسها.

العلامات التحذيرية لقرحة الفراش وهى:

-تورم.

-تصريف يشبه القيح.

-منطقة من الجلد تبدو أكثر برودة أو دفئًا عند لمسها من المناطق الأخرى.

تقع قرح الفراش في واحدة من عدة مراحل بناءً على عمقها وشدتها وخصائصها الأخرى. تتراوح درجة تلف الجلد والأنسجة من الجلد الأحمر غير المكسور إلى إصابة عميقة تشمل العضلات والعظام.

الأماكن الشائعة للقرح

بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة، غالبًا ما تحدث تقرحات الفراش على الجلد في المواقع التالية:

- الأرداف

- الكتف والعمود الفقري.

- الذراعين والساقين حيث تستقر على الكرسي.

بالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى البقاء في السرير ، قد تحدث تقرحات الفراش في:

-الجزء الخلفي أو جانبي الرأس.

-الورك أو أسفل الظهر أو عظم الذنب.

-الكعب والكاحلين والجلد خلف الركبتين.

تحدث تقرحات الفراش بسبب الضغط على الجلد الذي يحد من تدفق الدم إلى الجلد، و يمكن أن تجعل الحركة المحدودة الجلد عرضة للتلف وتؤدي إلى ظهور تقرحات الفراش.

هناك عوامل أساسية تساهم في التقرحات هي:

الضغط: يمكن أن يؤدي الضغط المستمر على أي جزء من الجسم إلى تقليل تدفق الدم إلى الأنسجة،و يعد تدفق الدم ضروريًا لتوصيل الأكسجين والعناصر الغذائية الأخرى إلى الأنسجة بدون هذه العناصر الغذائية الأساسية ، يتلف الجلد والأنسجة المجاورة وقد تموت في النهاية.

بالنسبة للأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة ، يميل هذا النوع من الضغط إلى الحدوث في المناطق غير المبطنة جيدًا بالعضلات أو الدهون والتي تقع فوق العظام ، مثل العمود الفقري وعظم الذنب وشفرات الكتف والوركين والكعبين والمرفقين.

- الاحتكاك، يحدث الاحتكاك عندما يحتك الجلد بالملابس أو الفراش، و يمكن أن يجعل الجلد الهش أكثر عرضة للإصابة ، خاصة إذا كان الجلد رطبًا أيضًا.

نصائح لعلاج قرحة الفراش

ضع في اعتبارك التوصيات التالية المتعلقة بإعادة الوضع على السرير أو الكرسي:

-اطلب المساعدة في إعادة ضبط الموضع مرة كل ساعة تقريبًا.

-ارفع نفسك إن أمكن، إذا كان لديك ما يكفي من قوة الجزء العلوي من الجسم ، فقم بأداء تمارين الضغط على الكرسي المتحرك، ارفع جسمك عن المقعد بالضغط على ذراعي الكرسي.

-ابحث عن كرسي متحرك متخصص، يسمح لك بعض الكراسي المتحركة أن يخفف الضغط.

-اختر وسائد أو مرتبة تخفف الضغط، استخدم وسائد أو مرتبة خاصة لتخفيف الضغط والمساعدة على التأكد من أن جسمك في وضع جيد لا تستخدم وسائد الدونات لأنها يمكن أن تركز الضغط على الأنسجة المحيطة.

-اضبط ارتفاع سريرك إذا كان من الممكن رفع سريرك من الرأس ، فقم برفعه بما لا يزيد عن 30 درجة .