شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن الملاريا.. أعراضها وعلاجها واللقاح الجديد للوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منظمة الصحة العالمية، عن أن الملاريا مرض يهدد الحياة تسببه الطفيليات التي تنتقل إلى الناس من خلال لدغات بعوضة الأنوفيلة المصابة، ولكن الملاريا يمكن الوقاية منها وعلاجها، في عام 2020، كان هناك ما يقدر بنحو 241 مليون حالة إصابة بالملاريا في جميع أنحاء العالم، وبلغ العدد التقديري للوفيات بسبب الملاريا 627 ألف في عام 2020.



تطعيم الاطفال للوقاية من الملاريا

وقالت منظمة الصحة العالمية، يتحمل الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية نصيبًا كبيرًا بشكل غير متناسب من عبء الملاريا العالمي، في عام 2020، كانت المنطقة موطنًا لـ95% من حالات الإصابة بالملاريا، و96% من وفيات الملاريا، ويُقدَّر أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون 80% من مجموع وفيات الملاريا في الإقليم.

وأشارت منظمة الصحة العالمية، إلى أن الملاريا هي مرض حموي حاد تسببه طفيليات البلازموديوم، والتي تنتقل إلى الناس من خلال لدغات بعوضة الأنوفيلة المصابة، موضحة أن هناك 5 أنواع من الطفيليات التي تسبب الملاريا لدى البشر، واثنان من هذه الأنواع - المتصورة المنجلية والمتصورة النشيطة - يشكلان أكبر تهديد، المتصورة المنجلية هي أخطر طفيليات الملاريا والأكثر انتشارًا في القارة الأفريقية، المتصورة النشيطة هي طفيلي الملاريا السائد في معظم البلدان خارج أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.



لقاحات وادوية الملاريا

أعراض الإصابة بالملاريا

عادة ما تظهر الأعراض الأولية - الحمى والصداع والقشعريرة - بعد مدة تتراوح بين 10 و15 يومًا من لدغة البعوض المعدية، وقد تكون خفيفة ويصعب التعرف عليها على أنها ملاريا، إذا تُركت الملاريا المتصورة المنجلية دون علاج، فيمكن أن تتطور إلى مرض شديد وموت خلال فترة 24 ساعة.

في عام 2020، كان ما يقرب من نصف سكان العالم معرضين لخطر الإصابة بالملاريا، بعض الفئات السكانية معرضة بشكل كبير لخطر الإصابة بالملاريا والإصابة بأمراض خطيرة، الرضع والأطفال دون سن الخامسة والحوامل والمرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة ينتقلون إلى المناطق التي تنتقل فيها الملاريا بشدة مثل العمال المهاجرين والسكان المتنقلين والمسافرين.

توصى منظمة الصحة العالمية بلقاح الملاريا الرائد للأطفال المعرضين للخطر

باستخدام لقاح الملاريا AS01 / S. RTS، على نطاق واسع بين الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي المناطق الأخرى ذات معدلات انتقال الملاريا المتوسطة إلى المرتفعة من المتصورة المنجلية، تستند التوصية إلى نتائج برنامج تجريبي مستمر في غانا وكينيا وملاوي وصل إلى أكثر من 800 ألف طفل منذ عام 2019.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنها لحظة تاريخية، "إن لقاح الملاريا الذي طال انتظاره للأطفال هو تقدم كبير في مجال العلوم وصحة الطفل ومكافحة الملاريا، "إن استخدام هذا اللقاح بالإضافة إلى الأدوات الموجودة للوقاية من الملاريا يمكن أن ينقذ عشرات الآلاف من الأرواح الشابة كل عام"، مضيفًا: تظل الملاريا السبب الرئيسي لأمراض الأطفال ووفياتهم في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يموت أكثر من 260 ألف طفل أفريقي دون سن الخامسة بسبب الملاريا سنويًا، في السنوات الأخيرة، أبلغت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها عن ركود في التقدم ضد المرض الفتاك.



البعوضة المسببه للملاريا

قال الدكتور ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا: "على مدى قرون، تطارد الملاريا أفريقيا جنوب الصحراء، ما تسبب في معاناة شخصية هائلة، لطالما أملنا في الحصول على لقاح فعال للملاريا والآن ولأول مرة على الإطلاق، لدينا مثل هذا لقاح موصى به للاستخدام على نطاق واسع، تقدم توصية اليوم بصيص أمل للقارة التي تتحمل العبء الأكبر من المرض ونتوقع حماية المزيد من الأطفال الأفارقة من الملاريا وأن يكبروا ليصبحوا بالغين أصحاء ".

توصية منظمة الصحة العالمية بشأن لقاح الملاريا

بناءً على مشورة هيئتين استشاريتين عالميتين لمنظمة الصحة العالمية، إحداهما للتحصين والأخرى للملاريا،

وتوصي

المنظمة بما يلي:

توصي منظمة الصحة العالمية، في سياق المكافحة الشاملة للملاريا، باستخدام لقاح الملاريا، للوقاية من ملاريا المتصورة المنجلية في الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي ينتشر فيها معدل انتقال معتدل إلى مرتفع على النحو الذي حددته منظمة الصحة العالمية، يجب توفير اللقاح في جدول من 4 جرعات للأطفال من عمر 5 أشهر للحد من مرض الملاريا وعبئها.

النتائج الرئيسية للقاح الملاريا

استندت النتائج الرئيسية للمشروعات التجريبية إلى التوصية بناءً على البيانات والرؤى المستمدة من عامين من التطعيم في عيادات صحة الطفل في البلدان التجريبية الثلاثة، والتي تم تنفيذها تحت قيادة وزارات الصحة في غانا وكينيا وملاوي، النتائج تشمل:

وقالت المنظمة، إن إدخال اللقاح ممكن، ويحسن الصحة وينقذ الأرواح، مع تغطية جيدة وعادلة من خلال أنظمة التحصين الروتينية، حدث هذا حتى في سياق جائحة كورونا.



البعوض السبب الرئيسى للاصابة بالملاريا

أظهرت بيانات من البرنامج التجريبي أن أكثر من ثلثي الأطفال في البلدان الثلاثة الذين لا ينامون تحت الناموسية يستفيدون من لقاح S. S RT، يؤدي وضع الأدوات إلى استفادة أكثر من 90% من الأطفال من تدخل وقائي واحد على الأقل (الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات أو لقاح الملاريا)، حتى الآن، تم إعطاء أكثر من 2.3 مليون جرعة من اللقاح في 3 دول أفريقية، يتمتع اللقاح بملف أمان ملائم.

لا يوجد تأثير سلبي على تناول الناموسيات أو لقاحات الأطفال الأخرى، في المناطق التي تم فيها إدخال اللقاح، لم يكن هناك انخفاض في استخدام الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية، أو استيعاب لقاحات الأطفال الأخرى أو سلوك البحث عن الصحة لمرض الحمى.



تيدروس

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC"، تم تطوير لقاحات الملاريا منذ الستينيات، مع إحراز تقدم كبير في العقد الماضي، يصادف 6 أكتوبر 2021 يومًا تاريخيًا في تطوير لقاحات الملاريا، مع إصدار توصية منظمة الصحة العالمية (WHO) للاستخدام الواسع للقاح الملاريا S / AS01 . RTS، بين الأطفال الذين يعيشون في أفريقيا الصحراوية ومناطق أخرى ذات معدل معتدل إلى عالي من الملاريا المتصورة المنجلية .

حواجز تطوير لقاح الملاريا

طفيليات الملاريا لها دورة حياة معقدة، وهناك فهم ضعيف للاستجابة المناعية المعقدة لعدوى الملاريا، طفيليات الملاريا معقدة وراثيا وتنتج آلاف المستضدات المحتملة، على عكس الأمراض التي لدينا حاليًا لقاحات فعالة ضدها، فإن التعرض لطفيليات الملاريا لا يوفر حماية مدى الحياة، المناعة المكتسبة تحمي جزئيًا فقط من المرض في المستقبل، وفي كثير من الحالات لا يزال الناس يصابون بالطفيل، يمكن أن تستمر الإصابة بالملاريا لأشهر دون ظهور أعراض المرض.

لقاح S / AS01 RTS.

أكثر من 12 لقاحًا مرشحًا هم الآن في مرحلة التطوير السريري، وواحد فقط من شركة جلاكسوسميث GlaxoSmithKline وهو لقاح S / AS01، RTS ، أكمل المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية، وفي 6 أكتوبر 2021، بعد تنفيذ تجريبي واسع النطاق، أصبح لقاح الملاريا الأول تلقي توصية منظمة الصحة العالمية للاستخدام على نطاق واسع بين الأطفال الذين يعيشون في مناطق انتقال الملاريا المعتدل إلى المرتفع.

من 2009 إلى 2011، تم تسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-12 أسبوعًا و5-17 شهرًا في التجربة في 11 موقعًا في 7 بلدان أفريقية، وقاد مركز السيطرة على الأمراض، بالتعاون مع معهد كينيا للبحوث الطبية، التجربة في موقع واحد في غرب كينيا.

النتائج النهائية للتجربة متاحة في عام 2015 رمز خارجي، كان تقدمًا واعدًا في تطوير لقاح ضد الملاريا للأطفال الأفارقة، خفض لقاح RTS، الحالات السريرية والحادة من الملاريا بحوالي الثلث في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 شهرًا، وفوق 4 سنوات، والذين تلقوا سلسلة اللقاح بـ 3 جرعات بالإضافة إلى جرعة معززة، كان اللقاح أقل فعالية في الأطفال في مجموعة الرضع الصغار، تم العثور على اللقاح بشكل عام ليكون آمنًا، ولكن كانت هناك بعض إشارات الأمان التي تتطلب مزيدًا من الدراسة، بما في ذلك التشنجات الحموية والتهاب السحايا والملاريا الدماغية.



اول طفلة يتم تطعيمها بلقاح الملاريا

والجدير بالذكر أن اللقاح قد وفر هذه الحماية في الأماكن ذات الاستخدام المستمر للتدخلات الفعالة الأخرى للوقاية والعلاج من الملاريا: الناموسيات، والأدوية المضادة للملاريا لعلاج الأمراض، ورش المبيدات الحشرية المتبقية في الأماكن المغلقة لمنع انتقال العدوى عن طريق البعوض، والأدوية لحماية النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة. من الآثار الضارة للملاريا.

في يوليو 2015، قدمت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) تقييمًا تنظيميًا إيجابيًا للقاح RTS، للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-17 شهرًا، لكن منظمة الصحة العالمية أوصت في أكتوبر 2015 بأن يتم تقييم اللقاح بشكل أكبر في تجربة تجريبية واسعة النطاق دراسات قبل التوصية به، بدأت التجارب واسعة النطاق للقاح في غانا وكينيا وملاوي في عام 2019، بما في ذلك عدة مئات الآلاف من الرضع، حيث قاد مركز السيطرة على الأمراض، بالتعاون مع معهدKEMRI والعديد من المنظمات الأخرى، تقييم تجربة RTS و S / AS01 واسعة النطاق في غرب كينيا.

الهدف من هذه التقييمات التجريبية هو تقييم جدوى تقديم سلسلة اللقاح المكونة من ثلاث جرعات بالإضافة إلى التعزيز من خلال النظم الصحية الروتينية، ودراسة علاقة اللقاح بأحداث ضارة محددة (نوبات الحمى والتهاب السحايا والملاريا الدماغية) ، وكذلك تقييم تأثيرها على جميع أسباب الوفيات، سيقود مركز السيطرة على الأمراض، بالتعاون مع معهد KEMRI والعديد من المنظمات الأخرى، تقييم تجربة لقاح RTS و S / AS01 واسعة النطاق في غرب كينيا، بينما لا تزال التجارب جارية حتى عام 2023، تم جمع بيانات كافية عن السلامة والفعالية للسماح بتوصية أوسع لاستخدام اللقاح.

عبء المرض

وفقًا لأحدث تقرير عن الملاريا في العالم، كان هناك 241 مليون حالة ملاريا في عام 2020 مقارنة بـ 227 مليون حالة في عام 2019، وبلغ العدد التقديري لوفيات الملاريا 627 ألف في عام 2020، بزيادة قدرها 69 ألف حالة وفاة عن العام السابق، في حين أن حوالي ثلثي هذه الوفيات (47000) كانت بسبب الاضطرابات أثناء جائحة كورونا، فإن الثلث المتبقي من الوفيات (22000) يعكس تغييرًا حديثًا في منهجية منظمة الصحة العالمية لحساب وفيات الملاريا بغض النظر عن اضطرابات كورونا، تم تطبيق منهجية سبب الوفاة الجديدة في 32 دولة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتحمل حوالي 93% من جميع وفيات الملاريا على مستوى العالم، أظهر تطبيق المنهجية أن الملاريا تسببت في خسائر كبيرة للأطفال الأفارقة كل عام منذ عام 2000 مما كان يُعتقد سابقًا.

لا يزال الإقليم الأفريقي لمنظمة الصحة العالمية يتحمل نصيبًا كبيرًا غير متناسب من عبء الملاريا العالمي، في عام 2020، كان الإقليم موطناً لـ 95% من جميع حالات الملاريا و 96% من الوفيات، يمثل الأطفال دون سن الخامسة حوالي 80% من جميع وفيات الملاريا في الإقليم، سجلت 4 بلدان أفريقية ما يزيد قليلاً عن نصف الوفيات الناجمة عن الملاريا في جميع أنحاء العالم، نيجيريا (31.9%)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (13.2%)، جمهورية تنزانيا المتحدة (4.1%) وموزامبيق3.8%.

الوقاية

على مدى العقدين الماضيين، كان لتوسيع نطاق الوصول إلى أدوات واستراتيجيات الوقاية من الملاريا الموصى بها من منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المكافحة الفعالة لناقلات المرض واستخدام الأدوية الوقائية المضادة للملاريا تأثير كبير في الحد من العبء العالمي لهذا المرض.

إن التقدم في مكافحة الملاريا على الصعيد العالمي مهدد بسبب المقاومة الناشئة للمبيدات الحشرية بين بعوض الأنوفيلة، وفقًا لأحدث تقرير عن الملاريا في العالم، أبلغت 78 دولة عن مقاومة البعوض لواحد على الأقل من فئات المبيدات الحشرية الأربعة شائعة الاستخدام في الفترة 2010-2019، في 29 دولة، تم الإبلاغ عن مقاومة البعوض لجميع فئات المبيدات الحشرية الرئيسية.

العلاجات الوقائية

العلاج الوقائي هو استخدام الأدوية، سواء بمفردها أو مع بعضها، للوقاية من عدوى الملاريا وعواقبها، وهو يشمل الوقاية الكيميائية والعلاج الوقائي المتقطع للرضع (IPTi) والنساء الحوامل (IPTp) والوقاية الكيميائية من الملاريا الموسمية (SMC) وإدارة الأدوية الشاملة (MDA)، تهدف هذه الاستراتيجيات الآمنة والفعالة من حيث التكلفة إلى استكمال أنشطة مكافحة الملاريا الجارية، بما في ذلك تدابير مكافحة ناقلات الأمراض، والتشخيص الفوري للملاريا المشتبه بها، وعلاج الحالات المؤكدة بالأدوية المضادة للملاريا.