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فوائد صحية مدهشة لتناول التفاح.. أبرزها الحفاظ على صحة القلب والأمعاء

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القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسات متعددة أن تناول التفاح يمكن أن يفيد فعليًا كل جزء من جسمك ، من الرأس إلى أخمص القدمين، وإضافته فى النظام الغذائى يعد المفتاح لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب ، والحفاظ على صحة الأمعاء أيضا،  كما يساعد على على خفض ضغط الدم، لانه يحتوى على مادة الفلافانول، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - تحسين صحة القلب:

يمكن أن تؤدي إضافة القليل من التفاح إلى نظامك الغذائي الحفاظ على صحة قلبك بشكل ملحوظ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 ونشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن الأفراد الذين يعانون من ارتفاع طفيف في مستوى الكوليسترول في الدم والذين يستهلكون تفاحتين يوميًا خفضوا مستوى الكوليسترول الضار ،  وزادوا توسع الأوعية الدموية لديهم ، مما قد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

2 -خفض ضغط الدم:

إذا كنت حريصًا على رفع ضغط الدم إلى مستوى صحي ، فإن تناول تفاحة بين الحين والآخر قد يكون أسهل طريقة للقيام بذلك، وجدت دراسة نشرت عام 2020 في التقارير العلمية أن الأطعمة الغنية بالفلافانول ، بما في ذلك التفاح ، يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم.

3 - تحسين بكتيريا الأمعاء:

تناول التفاح بانتظام يمكن أن يساعد في تعزيز بكتيريا الأمعاء المفيدة، وفقًا لدراسة أجريت عام 2017 نشرت في Nutrients ، أدى استهلاك أنواع مختلفة من التفاح ، إلى زيادة عدد البكتيريا الشعاعية المفيدة داخل أحشاء الأشخاص الخاضعين للدراسة.

4  -حماية صحة الأسنان:

تفاحة في اليوم لا تبعد الطبيب فحسب ،بل قد تبعد طبيب الأسنان أيضًا. وفقًا لدراسة عام 2018 نُشرت في PLoS One ، في حين أن تناول التفاح لا يزيل البلاك من الأسنان ، فإنه يقلل من قابلية بقاء البكتيريا في فم الشخص ، مما يحتمل أن يحافظ على صحة بياض اللؤلؤ وأقل عرضة للتدهور بمرور الوقت.

5  - القضاء على رائحة الفم الكريهة:

كشفت دراسة نشرت عام 2016 في مجلة Food Science أن تناول تفاحة بعد تناول الثوم يمكن أن يقلل بشكل كبير من الإنزيمات الموجودة في الثوم والتي تعزز رائحة الفم الكريهة.

6 -تقلل من خطر الإصابة بالسرطان:

وجدت دراسة نشرت عام 2009 في مراجعات حول الصحة البيئية، أن تناول تفاحة واحدة أو أكثر في اليوم يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، بينما وجد التحليل التلوي لعام 2015 المنشور في مجلة Public Health Nutrition أن استهلاك التفاح كان مرتبطًا بانخفاض في الرئة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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