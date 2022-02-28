هل اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يؤدى لفقدان الوزن؟

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القاهرة - سامية سيد - هل أنت شخص يحاول التخلص من الدهون العنيدة التي لا تتزحزح؟ انت لست وحدك، ولكن مع وجود الكثير من الأنظمة الغذائية المبتكرة والكثير من التمارين للاختيار من بينها ، قد يكون من الصعب معرفة أيهما يبدو مناسبًا للشخص، ووفقا لتقرير موقع "webmd"فأن إحدى الطرق الشائعة للغاية بين الناس هي اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات.

بالنسبة لغير المتمرسين، فإن النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات هو النظام الغذائي الذي يحد من تناول الكربوهيدرات، مثل تلك الموجودة في الأطعمة السكرية والخبز وما إلى ذلك.

وعلى مر السنين ، أظهرت الدراسات الأولية أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات يمكن أن يساعد الأشخاص على إنقاص الوزن ، وتحسين صحتهم العامة، لكننا نعلم جميعًا أن ما يصلح لشخص ما قد لا يعمل مع شخص آخر ، فهل اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات مفيد لشخص يحاول إنقاص وزنه؟

هل النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات جيد لخسارة الوزن؟

وجدت مراجعة أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات فقدوا كيلوغرامًا واحدًا أكثر من أولئك الذين كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا متوازنًا من الكربوهيدرات، و ما يفشل معظم الناس في فهمه هو أنه عندما تتبع نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات، فأنت بحاجة إلى تضمين المعادن الأساسية الأخرى والفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية الأخرى.

بالنسبة للدراسة ، شمل الباحثون ما يقرب من 7000 شخص يعانون من زيادة وزن الجسم من 61 تجربة معشاة ذات شواهد (أعلى مستوى من الأدلة). أصيب ما مجموعه 1800 شخص بمرض السكري من النوع الثاني . تم استبعاد الأشخاص الذين كانوا في نطاق وزن صحي.

اكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن (ولكن ليس داء السكري من النوع 2) الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات لمدة 3 إلى 8.5 شهرًا فقدوا كيلوغرامًا واحدًا أكثر من أولئك الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا متوازنًا من الكربوهيدرات، كان الفرق يقارب نصف كيلوغرام عندما أكدوا أن قيود تناول الطاقة كانت هي نفسها في كلا المجموعتين من خلال تقديم وجبات أو خطط وجبات.

هل النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات يساعد المصابين بالأمراض الكامنة على إنقاص الوزن؟

وفقًا للدراسة ، أدت النظم الغذائية منخفضة الكربوهيدرات إلى فقدان الوزن الأولي بشكل أكبر لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 مقارنة بالوجبات الغذائية المتوازنة الكربوهيدرات: 1.3 كجم خلال ثلاثة إلى ستة أشهر. ومع ذلك ، لم يكن هناك فرق في العلاجات الأطول التي استمرت ما بين سنة وسنتين.

فلم يجد الباحثون فروقًا في إنقاص الوزن لدى الأشخاص المصابين أو غير المصابين بداء السكري من النوع الثاني في مجموعة الدراسات المحدودة التي تضمنت فترة صيانة في نهاية تدخل إنقاص الوزن .

المخاطر المرتبطة باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات

أظهرت الدراسات أن التغيير المفاجئ والكبير في تناول الكربوهيدرات يمكن أن يسبب آثارًا جانبية مؤقتة، بما في ذلك الإمساك والصداع وتشنجات العضلات.

يمكن أن يؤدي تقييد الكربوهيدرات الشديد إلى تكسير الجسم للدهون إلى كيتونات كمصدر للطاقة. الكيتوزيه هو مصطلح لهذه الحالة. تشمل الآثار الجانبية للكيتوزيه ضعف التنفس والصداع والتعب والضعف. ليس من الواضح نوع العواقب الصحية طويلة المدى التي قد تترتب على اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات .

يمكن أن يؤدي تقييد الكربوهيدرات على المدى الطويل إلى نقص الفيتامينات والمعادن ، فضلاً عن مشاكل الجهاز الهضمي. يرى بعض خبراء الصحة أن تناول الكثير من الدهون والبروتين من الحيوانات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض الأورام الخبيثة.

أفضل طريقة لتجنب أي مخاطر هي التحدث إلى خبير تغذية معتمد يمكنه مساعدتك في فهم إيجابيات وسلبيات النظام الغذائي.