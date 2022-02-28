شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تأكل موزة كل يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الموز مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية ، وعندما تأكل الموز بشكل منتظم ، فإنها تساعد في الحفاظ على صحتك العامة وتحسينها وبعبارة أخرى ، فإن تناول موزة يوميًا هو بالتأكيد الطريق الصحيح للبقاء بصحة جيدة، هناك الكثير من الفوائد لجسمك عندما تأكل موزة كل يوم ، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

الفوائد الصحية للموز: 1 - دعم صحة الأمعاء:

وفقًا لمراجعة دراسة أجريت عام 2017 في نشرة التغذية ، يحتوي الموز على نشا مقاوم ، والذي يعمل على زيادة إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة الضرورية لصحة الأمعاء.

2- إنقاص الوزن:

يمكن أن يساعدنا تناول الموز يوميًا على تحقيق أهدافنا في إنقاص الوزن ، وهي فائدة لا يتم تقديرها أبدًا، الموز مليء بالألياف والبروتين ، سيبقيك ممتلئًا لفترة أطول ، على الرغم من احتوائه على ما يزيد قليلاً عن 100 سعر حراري للقطعة.

3- تحسين البشرة :

عندما تفكر في الأطعمة التي تعمل على تحسين بشرتك ، فربما تفكر في سمك السلمون أو الأفوكادو أو ربما الجوز ، لكن الموز يمكن أن يغير قواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بصحة الجلد، كل ذلك بسبب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الموز ، وخاصة المنجنيز الذي يعزز مستويات الكولاجين، بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها بشرتك ، حب الشباب والتجاعيد وجفاف الجلد ، فإن تناول الموز يوميًا يمكن أن يساعدك.

4 - رفع مستوى الطاقة فى الجسم:

خاصة عند تناوله قبل التمرين أو بعده ، يمكن أن يكون الموز مفيدًا في زيادة مستويات الطاقة لديك ومنعك من الشعور بالإرهاق طوال اليوم، وجدت نتائج دراسة PLOS One 2012 على الرياضيين الذكور أن أولئك الذين يتزودون بالوقود بمشروب رياضي كل خمسة عشر دقيقة على عكس الموز والماء كان أداؤهم أسوأ بشكل عام في سباقات الدراجات لمسافات طويلة لذلك ، كان هناك ارتباط مباشر بين تناول الموز وزيادة مستويات الطاقة في الأداء.

5 - الحصول على البوتاسيوم :

يشتهر الموز باحتوائه على البوتاسيوم ، لكن هل تعلم أن البوتاسيوم يمكن أن يساعد في تقوية قلبك؟ لذا فإن تناول موزة يوميًا يمكن أن يؤدي إلى صحة القلب، لا يستهلك معظم الناس ما يكفي من البوتاسيوم في نظامهم الغذائي اليومي ، والذي غالبًا ما يكون له تأثير مباشر على التحكم في ضغط الدم ومكونات أخرى لصحة القلب.

6 - حماية العين وتحسين الرؤية :

وفقًا للمعهد الوطني للصحة ، يحتوي الموز على فيتامين أ ، الذي يعمل على القيام بثلاثة أشياء ، حماية عينيك ، والحفاظ على الرؤية الطبيعية ، وتحسين الرؤية في الليل، تناول موزة يوميًا لأنها لا تعزز رؤيتك فحسب ، بل لها العديد من الفوائد الصحية الأخرى أيضًا.